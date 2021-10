"Non, il ne faut pas lire ou envoyer de sms en conduisant", la Sanef lance une nouvelle campagne de prévention

Le groupe Sanef a interrogé des automobilistes, un millier d'automobilistes contactés en ligne entre le 13 et le 15 octobre, pour son enquête et les résultats sont édifiants. 56% des automobilistes déclarent avoir des comportements à risque au volant, comme répondre à un appel, lire et même envoyer un sms pour 34% d'entre eux. Cela multiplie par 23 le risque d'accident explique la Sanef, en cette période de Toussaint, traditionnellement plus propice aux accidents. Autre chiffre,10% des personnes interrogées déclarent aussi avoir déjà participé à des réunions téléphoniques ou visioconférences en conduisant. Cela n'étonne pas les agents de la Sanef qui sont confrontés à d'invraisemblables situations, comme cet homme en jaune qui témoigne dans une vidéo Sanef à visionner ci dessous et qui explique même avoir vu des gens jouer du saxophone au volant!

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Sur l'autoroute, les panneaux à messages variables relayent cette campagne intitulée "Merci à vous". Merci à vous qui résistez à la tentation du téléphone au volant. Il y a aussi des spots radio et cette vidéo relayant les témoignages des agents autoroutiers du centre de Coutevroult, sur l'A4. La Sanef rappelle que 15% des accidents sont dus à l'inattention.