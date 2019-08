Non, les cartes de transport scolaire ne seront pas limitées à certains trajets dans les Pyrénées-Orientales

Pyrénées-Orientales, France

C'est une petite phrase écrite au bas de l'étui des nouvelles cartes de transport scolaire qui a mis le feu aux poudres : valable "sur le ou les parcours désignés au recto". Sous-entendu : les trajets ne sont plus illimités pour les scolaires comme c'était le cas avant. De quoi provoquer la panique chez certains parents. "Extrêmement déçue et choquée", "désolant et énervant" : les réactions se sont vite multipliées sur les réseaux sociaux.

Pas de changement, juste une harmonisation des cartes

"Les trajets resteront illimités pour les jeunes dans les Pyrénées-Orientales, assure Jean-Luc Gibelin, élu chargé des transports à la Région. On a fait une harmonisation des cartes dans toute la Région et nous n'avons pas réédité les nôtres pour des questions de frais". Plus simple et plus économique à imprimer, alors qu'il y avait jusque là 11 cartes différentes pour les 13 départements.

L'annotation concernant les trajets limités concerne des élèves d'autres départements, et pas ceux des Pyrénées-Orientales. La Région s'attelle donc depuis la mi-août à rassurer les parents d'élèves. Sur le site du réseau LiO, il est d'ailleurs bien précisé que dans les Pyrénées-Orientales, "les élèves peuvent voyager avec cette carte, sur l’ensemble du réseau routier". Ils sont 14.800 à être concernés dans le département.