Non, les pneus neige ne seront pas obligatoires cet hiver en Lorraine

C'est une rumeur qui tient bon depuis quelques mois : les pneus hiver deviendront obligatoires à partir de ce vendredi 1er novembre dans 48 départements français, dont la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Ne vous y fiez pas, c'est une fausse information.

Non, les pneus hiver ne deviendront pas obligatoires en Lorraine à partir de ce 1er novembre

Elle a été partagée des milliers de fois sur Facebook : une carte des départements français où les pneus hiver deviennent obligatoires à partir de ce vendredi 1er novembre. Les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges semblent concernés.

Selon cette carte partagée sur Facebook, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges semblent concernées par l'obligation. - Capture d'écran Facebook

Une carte trompeuse et de faux commentaires

Cette publication, partagée par certains garagistes, s'accompagne souvent d'un commentaire sur d'éventuelles sanctions en cas d'absence d'équipement. Quelques uns évoquent même "une amende de 135 euros".

Les messages Facebook sont trompeurs car ils n'indiquent pas que la loi ne s'applique pas, faute de décret d'application. - Capture d'écran Facebook

Toutes ces informations sont fausses. Il n'y aura pas d'obligation ni de sanction à partir de ce vendredi 1er novembre 2019, que ce soit en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges ou ailleurs en France. Ce qui est vrai, c'est qu'une loi a effectivement été votée en ce sens il y a trois ans (loi Montagne, décembre 2016). Selon ce texte officiel, les pneus hiver seront bel et bien obligatoires mais seulement sur quelques communes désignées par la préfecture, et non pas sur la totalité des routes des 48 départements concernés.

Une loi mais pas de décret d'application

De plus, ce que ne dit pas la rumeur, c'est que le décret d'application n'a pas été signé. En tout cas, pas pour le moment. La sécurité routière le rappelle d'ailleurs dans un démenti officiel, daté de septembre 2019.

Pour autant, la réglementation actuelle ne change pas : les chaînes restent obligatoires quand les routes sont enneigées et que vous apercevez le panneau correspondant, celui avec un pneu blanc sur fond bleu.

Notez que les pneus hiver sont obligatoires chez nos voisins en Allemagne et au Luxemborug en cas de neige sur la route.