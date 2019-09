Non, pour l’instant les pneus neige ne sont pas obligatoires à partir du 1er novembre

Savoie, France

Les pneus hiver seront ils obligatoires pour circuler en Pays de Savoie dès le 1er novembre ? Finies la galère sur la route des stations de ski ? C'est possible, mais la vérité pour l'instant c'est surtout qu'on en sait rien. Pourtant depuis quelques jours des publications Facebook partagées plusieurs dizaines de milliers de fois affirment que 48 départements dont la Savoie et la Haute-Savoie, mais aussi par exemple l'Eure-et-Loir ou l’Yonne, seront soumis à cette réglementation, sous peine de contraventions. C'est faux : le dispositif n'est pas encore entré en vigueur, et sa portée devrait être nettement plus restreinte.

Rien d’officiel pour l’instant

La loi montagne de 2016 permet aux préfets de rendre obligatoire les pneus neige à partir du 1er novembre prochain, ça c'est vrai, mais pour l'instant on parle bien d'un cadre. Aucun décret d'application n'est paru au journal officiel. Ca veut donc dire, encore une fois pour l'instant, aucune obligation ni aucune sanction au 1er novembre prochain.

Les fameuses pages facebook qui colportent la fake news parlent de 135 euros d'amende et même de véhicule immobilisé si il n'est pas équipé de pneus hiver. C’est faux !

C’est faux également de parler de "départements entiers", car si ce décret devait voir le jour rapidement, seules certaines communes ou certains secteurs seront concernés. Là encore ce sera au préfet de dresser la liste. Mais effectivement chez nous en Pays de Savoie on peut imaginer que ce seront quand même de grands secteurs, quasi généralisé.

Bref tout ça vous l'avez compris est encore très flou. D'ailleurs sur ces pages des réseaux sociaux on parle de pneus et rien que ça c'est peut-être déjà une erreur puisqu'on s'orienterait pour les véhicules légers vers une obligation d'équipements spéciaux qui pourraient se limiter à des chaînes.