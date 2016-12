Nontron : les camions vont devoir contourner la ville

Depuis le 9 septembre dernier, des travaux sont en cours pour la réalisation du contournement sud de Nontron. Des voies communales vont être transformées en une route départementale. Les camions, très nombreux à traverser Nontron aujourd'hui, seront obligés d'emprunter cette nouvelle route.

Les camions qui traversent Nontron tous les jours, c'est terminé ! Ce jeudi, le président du conseil départemental, Germinal Peiro, est venu faire un point sur le chantier du contournement sud de la ville.

Un chantier à trois millions d'euros

Le chantier a débuté le 9 septembre dernier et devrait se terminer à l'automne 2017. Des voies communales sont transformées en une route départementale de 4,350 kilomètres. La chaussée est ainsi élargie de 3,50 mètres à 6 mètres.

La future route permettra de relier la départementale 675, celle qui relie Nontron à Brantôme, à la RD707 qui relie Nontron à Thiviers.

Germinal Peiro entouré des maires de Saint-Martin-la-Valette, Sceau-Saint-Angel et Nontron. © Radio France - Aurore Jarnoux

Selon Germinal Peiro, le contournement va permettre de désengorger la ville. "Aujourd'hui, on a énormément de voitures et de camions qui traversent Nontron alors qu'ils n'ont rien à y faire, explique le président du département.

L'objectif, c'est la sécurité des habitants et des automobilistes."- Germinal Peiro

Autre objectif : la fluidité du réseau routier. "Le département est enclavé, on a besoin de routes correctes, pour que les gens puissent aller au travail ou transporter des marchandises dans des temps raisonnables et sur des routes bien aménagées", souligne le président de la Dordogne.

Une centaine de camions traverse Nontron chaque jour

Le maire de Nontron, Pascal Bourdeau, se félicite lui aussi de l'arrivée de ce contournement : "ça va permettre d'alléger les ouvrages d'arcs qui enjambent le Bandiat, parce qu'on a beaucoup des semi-remorques qui passent pour alimenter les abattoirs et les entreprises".

Selon le maire, une centaine de camions traversent chaque jour sa ville. "Et malheureusement avec l'accident qui a eu lieu il y a 15 jours, un camion grue qui a accroché la clé de voûte d'un pont, une route est fermée, précise Pascal Bourdeau. La déviation passe en plein dans Nontron et on se rend encore plus compte du trafic."

Les travaux sont toujours en cours pour réparer la voûte du pont abîmée par un camion. © Radio France - Aurore Jarnoux

Avec ce contournement, les camions pourront arriver directement sur la zone économique du Goulat, sans traverser Nontron.

En Dordogne, deux autres projets de contournement sont sur la table. Celui de Mussidan qui devrait voir le jour en 2017 et celui de Beynac où des fouilles préventives ont débuté.