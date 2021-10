Nord-Drôme : les opposants au projet d'échangeurs sur l'autoroute A7 continuent de se mobiliser

Le collectif citoyen "Assez !" qui s'oppose au projet de construction de deux demi-échangeurs sur l'A7 entre Tain-l'Hermitage et Chanas se réunissait ce samedi 9 octobre dans les deux communes principalement concernées par ce projet : Saint-Barthélémy-de-Vals et Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

"Non aux projets d'échangeurs sur l'A7", c'est ce qu'on peut lire sur les banderoles au bord des routes à l'approche de Saint-Barthélémy-de-Vals, dans le nord Drôme. C'est le collectif citoyen "Assez!" qui les a disposé. C'est aussi à son initiative que deux rassemblements ont eu lieu ce samedi 9 octobre, à Saint-Barthélémy-de-Vals et à Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

"On se réunit dans ces deux communes parce que c'est à Saint-Barthélémy-de-Vals que sera construit le demi-échangeur et c'est à Saint-Donat qu'il y aura les plus grosses difficultés de circulation", explique Yves Gelus, l'un des deux présidents du collectif. "A Saint-Donat, on ne peut pas faire de déviation, tous les véhicules passeront par l'avenue principale, l'avenue Charles de Gaulle."

Le rassemblement du samedi 9 octobre à Saint-Barthélémy-de-Vals © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Etudier l'ensemble du projet

Le collectif se mobilise depuis 2019 : après une concertation publique visant à présenter le projet, qui existe depuis 40 ans, aux habitants des communes concernées. Fin juillet, le préfet de région a pris une décision qui va dans le sens de la mobilisation du collectif : "Le Préfet a rappelé que l'enquête publique, qui va être réalisée, doit porter sur l'ensemble du projet : la construction des demi-échangeurs mais aussi l'aménagement du réseau départemental, les réseaux secondaires qui seront affectés… Le département et la communauté de communes, eux, avaient fait une demande d'étude environnementale au cas par cas, pour la seule déviation de Bren, qui n'est qu'une partie du projet", explique Fabien Blachon, l'autre président du collectif.

"Ça nous arrange", poursuit Yves Gélus. "Toutes ces études vont prendre du temps, un an minimum pour l'étude environnementale, par exemple. _C'est du temps de gagné_, on va pouvoir communiquer, expliquer à la population pourquoi ce projet est absurde. Et puis les nouvelles lois environnementales, de protection de la biodiversité, contre l'artificialisation des sols, sont de notre côté. Plus le temps passe, plus le projet devient anachronique et obsolète."

Des habitants inquiets

"Moi je suis agriculteur à Saint-Barthélémy, j'ai deux parcelles truffières concernées par la construction de l'échangeur. _Il est hors de question qu'on m'enlève ces parcelles_, la production se fait à long terme, même si on m'en donne de nouvelles, j'aurai perdu un salaire", explique Bruno, venu au rassemblement de Saint-Barthélémy-de-Vals ce samedi matin.

Richard, lui, habite l'avenue du Général de Gaulle à Saint-Donat, par laquelle passera le flux de véhicules en cas de réalisation du projet. "Il y a déjà souvent des accidents, augmenter le trafic ne serait pas une bonne chose", estime-t-il. "Déjà pour sortir en voiture actuellement c'est compliqué, mais avec un flux de camions… ce sera impossible. En plus, une école est en construction à Saint-Donat, il y aura plus d'enfants à pieds, des vélos… c'est inquiétant. La sortie à Tain-l'Hermitage est juste à côté, je pense que ça suffit."

Si le projet se concrétise, les deux demi-échangeurs seraient construits l'un à Saint-Rambert-d'Albon, l'autre à Saint-Barthélémy-de-Vals. Cette portion d'autoroute est l'une des plus longues sans sortie de l'A7 : 32 kilomètres. Vinci autoroute serait le constructeur des demi-échangeurs, mais les travaux, qui s'élèvent à 26 millions d'euros, seront aussi financés par la communauté de communes Porte Drôme Ardèche, le département et la région.