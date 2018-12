Nord Franche-Comté : les ventes des véhicules d'occasion à l'arrêt

Belfort, France

On peut parler de coup de blues. Depuis mi-novembre, les parcs automobiles des concessions sont déserts. Les acheteurs ne s'y déplacent quasiment plus.

Les gilets jaunes comme baromètre

Entre les taxes sur le carburant qui apparaissent et disparaissent au gré de la grogne des gilets jaunes, la condamnation du diesel et les annonces sur les nouvelles primes à la conversion, les automobilistes sont désemparés. Du coup, ils attendent et n'achètent plus ou presque plus. " Les gens ne savent plus ce qu'ils doivent acheter entre essence et diesel alors que le diesel n'est pas totalement périmé surtout quand on possède de grosses voitures et qu'on fait beaucoup de kilomètres. Concernant les gilets jaunes, c'est le contexte général qui n'est pas propice à un investissement. Cela perturbe beaucoup l'activité" constate Philippe Thiébaud qui dirige avec ses frères deux concessions automobiles à Belfort et Delle.

Prime à la conversion : le grand flou.

L'annonce par le gouvernement d'une nouvelle prime à la conversion provoque beaucoup de méfiance chez les clients comme chez les professionnels. " 4 000 euros ce sera à partir de 2019 pour certains ménages car cela va dépendre des niveaux de revenus. Aujourd'hui, le dispositif établi n'est pas encore connu. Ce ne sont pas les gens qui ont droit aujourd'hui à 2 000 euros qui auront droit à 4 000 euros demain" prévient explique Frédéric Beurier patron de deux concessions à Essert et Denney. Ce concessionnaire a vendu en novembre cinq véhicules d'occasion contre 15 à 20 pour une période normale. " L'acquéreur ne sait plus ce qu'il doit acheter. Il a la peur de l'achat. On fait beaucoup de pédagogie" indique le responsable des deux concessions.