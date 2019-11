Nord Franche-Comté : des perturbations sur les routes à cause de la neige

Territoire de Belfort, France

Attention sur la route, la circulation est difficile dans certains secteurs à cause de la neige et de la neige fondue. C'est compliqué notamment au nord du territoire de Belfort : entre Rougemont-le-Château et Etueffont. La chaussée est glissante et des branches sont tombées sur la chaussée. Quelques voitures non équipées sont en difficulté entre Giromagny et Lepuix ou on enregistre 10 cm de neige et de la glace.

Perturbations sur le réseau Optymo

Résultats : de nombreuses perturbations sur le réseau Optymo dans le secteur du côté de Reppe. Les bus scolaires à destination des lycées ont été bloqués. Les écoles primaires ont été desservies mais avec un important retard. La ligne 33 a été bloquée entre Reppe et Vauthiermont.

Les déneigeuses sont sorties

Au sud, des difficultés sont à prévoir aussi sur le plateau de Croix. La circulation a été difficile sur la nationale 19 entre Ronchamp et Belfort. Dans le Territoire de Belfort, toutes les déneigeuses et saleuses du département sont à l'oeuvre pour dégager les routes.

Du côté de Champagney, il a y aussi quelques perturbations sur le réseau électrique avec de brèves coupures. Car la neige est très lourde.