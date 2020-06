Nord Franche-Comté : les sous-traitants de Renault entre inquiétude et crainte

C’est une situation préoccupante pour tous les sous-traitants automobiles du constructeur. Renault s’apprête à supprimer 15.000 emplois dans le monde dont 4.600 en France par le biais de départs volontaires et départs à la retraite non remplacés notamment. Ce projet de réduction des effectifs entre dans le cadre d’un plan d’économie de 2 milliards d’euros étalé sur trois ans. L’usine de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne va fermer et son activité sera transférée vers Flins dans les Yvelines où la production cessera après la fin de la Zoé programmée d’ici 2022. D’autres sites sont menacés comme Maubeuge ou Douai. Cette situation inquiète ses équipementiers dont certains se trouvent en nord Franche-Comté. Les sous-traitants automobiles de la région ne travaillent pas tous exclusivement pour Peugeot.

Les intérimaires en danger chez Faurecia à Magny-Vernois ?

Les fournisseurs de pièces automobiles pour les véhicules Renault suivent la situation de près et ne cachent pas leur inquiétude pour la suite. C’est le cas en Haute-Saône à l’usine Faurecia de Magny-Vernois près de Lure. Là-bas sont fabriqués les sièges avant de la Zoé et les mousses de sièges pour les véhicules Espace, Trafic et Scenic. Renault c’est près de 30 % de sa production. "Si la production venait à baisser, ce sont les intérimaires, 200 sur les 500 salariés, qui seraient impactés", redoute Stéphane Philippe, délégué CFDT et secrétaire du CE de Faurecia à Magny-Vernois.

Faurecia est l’un des fournisseurs de Renault en nord Franche-Comté. Le site de Magny Vernois en Haute Saône fabrique des sièges avant et des mousses de sièges pour les véhicules de la marque au losange © Maxppp - Lionel Vadam

"Toute baisse de production entraîne automatiquement des baisses chez les sous-traitants. L’autre crainte, ce sont les projets des nouveaux véhicules Renault et autres suivant les affectations derrière. Le risque, c’est une production qu’il n’y aurait plus sur le site. On entend aussi parler de décalage de projets, de mise en circulation de nouveaux modèles. Ce décalage peut faire un trou dans les productions des deux années à venir", ajoute le représentant du personnel.

Bientôt la fin des sièges pour Zoé

La production de la Zoé, le célèbre véhicule électrique de Renault, va aussi s’arrêter d’ici deux ans. Et on sait déjà que le site de Magny-Vernois ne fabriquera pas les sièges de sa remplaçante. L’usine n’a pas non plus de garanties pour ses prochains partenariats avec la marque au losange.



Quand Lisi manque de visibilité

L’équipementier Lisi Automotive travaille également pour Renault. Il est également concerné par le plan de réduction des effectifs. Le sous-traitant fabrique des fixations, vis et écrous, pour les moteurs et châssis des véhicules de la marque au losange dans ses usines de Delle dans le Territoire de Belfort et Dasle dans le pays de Montbéliard. Ces pièces sont livrées à un centre de stockage de la marque. Comme pour les autres fournisseurs, la direction manque de visibilité même si l’équipementier ne travaille pas pour les sites menacés du constructeur. "La particularité, c’est que nos fixations se retrouvent dans l’ensemble du véhicule : châssis, moteur et habillage intérieur. La préoccupation, c’est de savoir à l’avenir quelle sera la capacité de production de Renault et quelle sera le nombre de véhicules qu’ils assembleront en France et en Europe. Cela nous impactera si ce nombre baisse", indique François Liotard, directeur général de Lisi Automotive. Renault représente 25 à 30% de la production du groupe en Franche-Comté.

Les syndicats sur leurs gardes

Les syndicats de Lisi Automotive sont attentifs à l’évolution de la situation chez Renault. Ils craignent, eux, que leurs sites en subissent les effets. Après avoir interrogé récemment leur direction, ils sont toujours dans le flou le plus complet. "On ne sait pas encore ce qui va être arrêté chez Renault, ni ce qui sera transféré et encore moins ce que cela peut donner en perte", indique la CGT de l’usine de Delle. Elle espère être rassurée avant le 15 juillet, date d’un CSE central, Comité Social et Economique, chez l’équipementier.

Les sous-traitants sont toujours impactés par les difficultés des constructeurs car ils sont dans leur sillage. En nord Franche-Comté, leurs dirigeants espèrent que le marché de l’automobile va reprendre des couleurs. Les aides récemment annoncées par le gouvernement pour soutenir la filière automobile peuvent les aider à se relever car la crise du coronavirus a laissé de terribles séquelles.