Nord Franche-Comté : une grève dans les transports au premier jour du baccalauréat, le point sur les perturbations

En raison de deux mouvements de grève sur les réseaux Evolity et Optymo, la circulation des bus devrait être perturbée ce lundi à Montbéliard et Belfort, au premier jour des épreuves du baccalauréat. France Bleu Belfort Montbéliard fait le point sur les perturbations.

Belfort, France

Le coup d'envoi du bac n'a pas refroidi les chauffeurs grévistes du réseau Evolity à Montbéliard qui poursuivent leur mouvement de grève, entamé fin mai, pour la 7ème journée, ce lundi. A Montbéliard, il s'agit d'une grève perlée, portant sur les conditions de travail : une heure de grève le lundi matin et une autre heure de grève le vendredi en fin d'après-midi. A Belfort, où un préavis de grève a également été déposé chez Optymo, le mouvement porte sur les salaires.

Evolity : trafic normal pour les lignes vers les lycées

Ce lundi 17 juin, dans le pays de Montbéliard, toutes les lignes régulières du réseau Evolity seront impactés entre 6h30 et 8h30 : THNS 1, 2, et 3; Ligne A, B, C et D. Seule consolation, les renforts vers les lycées (lignes spéciales) fonctionnent normalement. Mais de nombreux lycéens empruntent également les lignes régulières. Evolity encourage les candidats au bac à consulter le trafic sur son site internet.

On aurait aimé trouver une autre solution"

"On sait pertinemment que c'est le coup d'envoi du bac et que ça va engendrer quelques problèmes pour les candidats qui y vont le matin", a expliqué Michel Boriello, délégué CFDT au sein du réseau Evolity. "On aurait tellement aimé trouver une solution bien avant... le souci c'est qu'on a une direction qui ne montre pas qu'elle veut avancer". Selon le syndicaliste, il n'y a eu aucune avancée ce week-end dans les discussions avec la direction.

Les syndicats n'auraient-ils pas pu décaler leur grève ? "C'est très difficile parce qu'il y a une procédure qui est en place, donc il faudrait tout renégocier (...) c'est une grève illimitée, on se déclare 48h auparavant, ça voudrait dire qu'il faudrait ressortir de la grève pour lundi, reprendre mercredi, enfin ce serait assez complexe à faire", a-t-il expliqué. Les syndicats dénoncent une détérioration des conditions de travail depuis la mise en place du nouveau réseau Evolity qui a pris la suite de la CTPM.

Optymo : les perturbations devraient être plus limitées

Sur le réseau Opymo, dans l'agglomération belfortaine, un préavis de grève a également été déposé par l’intersyndicale CFTC, CGT, SUD pour ce lundi 17 mai. Mais selon Optymo, qui a publié samedi les premières prévisions de trafic, les perturbations devraient être limitées pour ce lundi 17 juin : "les services du lundi matin, jusqu’à 14h00, seront assurés normalement". Les perturbations toucheront les lignes 1, 2, 4 et 5. Les trajets qui seront supprimés le seront uniquement lundi après midi.

Le mouvement de grève chez Optymo porte sur les salaires : les syndicats demandent 2% de hausse, contre la revalorisation de 1,1% proposée par la direction, cette dernière avançant comme explication le plan social chez General Electric et la baisse d'une taxe, appelée "le versement transport" qui représente les trois-quart du financement d’Optymo.