Nord-pas-de-Calais : ce qui circulera lundi dans les transports de votre agglomération

C'est le signe d'un retour progressif à la vie d'avant pour certains, la source de fortes inquiétudes pour d'autres. Comment prendre, ce lundi 11 mai, les transports en commun en toute sécurité ? Les opérateurs de transports ont dévoilé leur réponse à cette question, en présentant, leur plan de déconfinement. Partout, la règle sera le même : port du masque obligatoire et respect de la distanciation physique entre les usagers sous peine d'une amende de 135€.

Métropole lilloise

C'est le principal réseau de transports en commun des Hauts-de-France, avec 730 000 voyages enregistrés, en temps normal, chaque jour en moyenne. Ce lundi, l'offre de transports sera porté à 70% de ses capacités contre 30% en période de confinement. Toutes les lignes de bus seront de nouveau en service mais avec des fréquences moindres par rapport à d'habitude. Les transports scolaires reprendront progressivement à partir du mardi 12 mai.

Les prévisions de trafic Ilévia pour le début du déconfinement. - capture écran

Tous les horaires en détail sur le site internet d'Ilevia.

Bassin minier

Le réseau de bus Tadao, qui couvre les agglomérations de Lens-Liévin, Béthune-Bruay et Hénin-Carvin, promet un service à 65% de ce qui se pratique habituellement :

Bulles 1,2 et 3 : 1 bus toutes les 15 minutes.

Autres lignes : 1 bus toutes les 30 minutes.

La vente de tickets à bord des bus reste suspendue pour des raisons de sécurité sanitaire.

L'offre de transports sera renforcée lorsque les collèges seront autorisés à rouvrir dans le département du Pas-de-Calais. Les agences Tadao rouvriront le mercredi 13 mai. Tous les horaires sur le site Tadao.

Valenciennois

Chez Transvilles, le réseau de transports collectifs du Valenciennois et du Denaisis, on annonce un service équivalent à celui mis en place en période de vacances scolaires, soit 60% de l'offre de transport habituellement contre 27% jusque-là. Gratuit pendant la période de confinement, l'accès aux bus et tramways redevient payant ce 11 mai. Transvilles annonce également des modalités de prolongation d'abonnement pour les usagers annuels ou mensuels.

Des distributeurs de gel hydrocalcooliques doivent être installés petit-à-petit dans les bus et les tramways.

Calais

Le réseau Calais Opale Bus prévoit également une offre équivalente à 80% de la normale, soit l'offre proposée pendant l'été. L'opérateur met l'accent sur le nettoyage quotidien des véhicules (notamment les barres, les boutons "stop") et une nouvelle signalétique mise en place à bord pour aider à voyage en toute sécurité.

La signalétique mise en place à bord des bus du Calaisis - capture d'écran

Arras

Dans l'Arrageois, la fréquentation des bus s'était effondrée à 5% de la normale, soit 2 000 passagers transportés quotidiennement contre 12 000 habituellement. A partir du lundi 11 mai, 70% de l'offre habituelle de transports sera mise en place. Une offre qui reviendra à 100% lorsque la décision de faire revenir en classe les collégiens aura été prise.

Dunkerque

A Dunkerque, le réseau DK'Bus annonce un retour à la normale ce lundi, jour du début de déconfinement. L'opérateur a dévoilé une nouvelle signalétique avec des stickers installés sur les sièges interdisant aux usagers de s'y asseoir pour respecter les règles de distanciation physique.

Boulogne-sur-Mer

Le réseau de bus boulonnais rappelle que le port du masque sera obligatoire à bord à partir de 11 ans. Comme à Dunkerque, la fréquence revient à la normale sur l'ensemble du réseau excepté les transports scolaires.

Douai

Le réseau Eveole a maintenu toutes ses lignes pendant le confinement et renvoie vers son site pour connaître les horaires et fréquences exactes. Il rappelle les gestes barrière à appliquer, le port du masque obligatoire et la désinfection quotidienne de tous les bus ainsi que des distributeurs automatiques de tickets.