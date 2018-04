Lille, France

Le bras de fer est engagé. Et les cheminots qui refusent la réforme ferroviaire mettent la pression dès leur premier jour de grève. Conséquence, le trafic de ce mardi matin est très limité. Par exemple à la gare de Calais-Ville seulement 2 départs ce mardi matin : 1 TER à 7h06 pour Lille et 1 car pour Boulogne à 7h.

Entre Douai et Lille, l'une des lignes les plus fréquentées de la région, seulement 5 liaisons ce matin. C'est encore moins entre Lens et la capitale des Flandres, à peine 2 trains en circulation. Sur l'ensemble de la région, seulement 10 % des TER circulent aujourd'hui. Et une ligne est carrément fermée : Arras/Hazebrouck. Entre ces deux villes, pas de trains, ni de cars en circulation. Car la SNCF a affrêté 90 autocars de substitution ce mardi.

Le peu de trains est circulation est concentré ce matin et ce soir

Côté TGV, la SNCF prévoit 1 train sur 8 sur les rails. Et les efforts ont été concentrés sur les trains du matin vers Paris : 5 Lille/Paris sont au programme depuis Lille Europe. Mais aucun Ouigo ne circule ce mardi. Et quasiment aucun train vers ou depuis la province.

La SNCF a mis en ligne le programme des TER en circulation ce mardi : vous pouvez le retrouver ici.

La grève se poursuit demain, avant de s'arrêter pendant 3 jours. Mais selon la SNCF le mouvement s'annonce moins suivi demain, et donc le trafic devrait légèrement s'améliorer. On connaîtra le détail des trains en circulation à 17h cet après-midi. Le programme de transports sera publié sur le site internet de la SNCF mais aussi sur l'application SNCF sur votre mobile.