A la rencontre de ceux qui sont derrière le compte twitter des trains normands

Sur le plateau du centre opérationnel au sein de la direction régionale Normandie de la SNCF, derrière la gare de Rouen rive-droite (Seine-Maritime), une dizaine d'agents est mobilisée en permanence pour scruter tout ce qui se passe sur l'ensemble des lignes de Paris à Granville en passant par le Havre, Yvetot ou Caen.

Au centre, le chef de plateau supervise. A ses côtés, le pôle de gestion du réseau, le pôle de gestion des moyens, et le pôle d'informations aux voyageurs. C'est à ce dernier pôle que sont rattachés les community managers des réseaux sociaux des trains normands, autrement ceux qui animent en particulier le compte twitter SNCF Nomad Train.

Ils sont cinq à se relayer à ce poste chaque jour entre 6h et 22h pour informer les voyageurs en temps réel sur les conditions de trafic, les trains supprimés, en retard, les objets sur les voies ou tout autre aléa sur les rails.

Parmi eux, il a Jules qui "anime le fil twitter depuis un peu plus de trois ans". Son travail consiste soit à informer directement les voyageurs d'une situation et de donner des explications sur les causes et surtout de donner les solutions, quand elles existent, aux voyageurs qui seraient touchés.

Mais le plus souvent, il répond aux sollicitations des usagers. "Avec des pics le matin et le soir aux heures de pointes. Les voyageurs ont des questions sur leur train : est-il en retard, à l'heure, est-ce un train court ou un train long, pourquoi ?" Autant de questions auxquelles il tient à apporter une réponse "rapide et personnalisée". La plupart du temps en deux ou trois minutes. "C'est cela qui fait qu'ils ont confiance, car ils ont l'assurance d'avoir une réponse dans les plus brefs délais".

Des discussions cordiales

Et contrairement à ce que l'on pourrait penser les voyageurs ne sont pas agressifs envers leurs interlocuteurs. La plupart du temps les échanges sont apaisés et cordiaux assure Jules. "Le ton a changé, c'était plus vindicatif avant mais le fait d'apporter de l'information et des explications permet d'apaiser" analyse le community manager. "C'était une demande de nos usagers réguliers qui ont besoin d'anticiper leur voyage au mieux".

Certains dialoguent même tous les jours ! Ils ne voyagent pas forcément mais saluent les community managers "cela donne du baume au cœur" sourit Jules qui a le sentiment de tisser des liens avec les usagers.

Plus de 10 000 abonnés

En tout cas, le fil twitter gagne des abonnés. Mi-janvier 2022, il a passé la barre des 10 000 abonnés. Une forme de reconnaissance de son travail et de son utilité, estime Jules mais aussi de l'attente d'informations qu'il peut y avoir de la part des usagers. Le fil twitter normand est le troisième fil régional en terme d'abonnés à ce jour derrière ceux des Hauts-de-France (plus de 17 000) et d'Auvergne-Rhônes-Alpes (près de 12 000).