En Normandie, vous pouvez remplacer les camions de déménagement par des vélos

Faire son déménagement en vélo, c'est possible en Normandie. La coopérative Toutenvélo propose de remplacer les traditionnels camions par des bicyclettes à assistance électrique. Ce type de déménagement alternatif et propre ne peut se faire que sur des courtes distances. Exemple à Mondeville.

09h un samedi matin à Mondeville dans l'agglomération de Caen. Les amis sont là, le café aussi. Tout ressemble à un déménagement classique excepté que Mickaël et Sophie ont fait appel à des bicyclettes électriques pour transporter meubles et bibelots. Mickaël se définit comme un cycliste du quotidien et un militant du vélo. C'est aussi le maire adjoint en charge de la transition écologique à la Mairie de Mondeville mais ses fonctions n'ont rien à voir avec ce choix de déménagement. Ils leur semblaient important de tenter cette expérience.

"Evidemment, je m'empresse de préciser que ce n'est pas possible pour tout le monde, concède Mickaël. On ne peut pas le faire quand on déménage d'une région ou d'une ville. Nous avons pu le faire parce que nous déménageons dans la même commune - c'est le cas de 30% des déménagements à peu près chaque année en France - et qu'il existe Toutenvélo, une entreprise qui fait de la logistique de vélo urbain. Cela prend juste un peu plus de temps."

Toutenvélo se définit comme une coopérative de logistique du dernier kilomètre avec l'idée d'enlever des voitures en centre-ville et de les remplacer par des vélos avec remorque. Elle emploie dix personnes à Caen depuis 2017 et travaille également sur Rouen et au Havre. Le déménagement n'est pas son activité première mais elle en assure quatre à cinq par an sur l'agglomération caennaise.

"C'est plutôt quelque chose pour marquer les esprits parce que c'est forcément plus impressionnants pour les gens s'ils voient passer des convois de vélos avec des frigos, des machines à laver, des canapés lit, explique malicieusement Vincent. Il est salarié et associé depuis deux ans chez Toutenvélo. On tire jusqu'à 300 kilos avec nos remorques. Il faut que cela ait du sens et que cela soit réaliste. Faire un déménagement sur dix kilomètres, cela devient trop long en terme de va et vient et de chargement et de déchargement. On est un vrai plus pour des déménagements inter quartier, dans un centre-ville."

Déménager en vélo possède un côté ludique. Parmi les amis venus prêter main forte, Guillaume teste le vélo à assistance électrique avec 300 kilos de charge derrière lui sur les deux km de parcours.

"Il faut trouver son équilibre et une fois que c'est fait, c'est bon estime Guillaume mais on sent que ça pousse. Pour les montées, il y a quand même une bonne assistance électrique. C'est amusant."

Ce mode de déménagement demande aussi un peu plus de temps. En terme de coût, il faut compter trente euros de l'heure par déménageur accompagné de son vélo électrique et de sa plateforme.