Normandie : "Il faudrait que la SNCF renforce l'attractivité des trains", réagit un expert

Depuis lundi 28 mars, il y a moins de trains sur nos lignes normandes. La SNCF a réduit son offre notamment dans les heures creuses, sur décision de la région. Dix-neuf trains en moins par jour, de nouveaux horaires. "Pour l'instant on ne sait pas si les personnes concernées ont abandonné le train ou se sont reporté sur d'autres trains. On n'a pas de chiffres connus. On saura ça au bout de quelques mois", explique Patrick Morel, membre du conseil économique, social et environnemental de la région Normandie.

Renforcer l'attractivité des trains

"Un train, ça un coût, c'est vrai. Mais en même temps il y a deux façons de voir les choses, soit on augmente les recettes, soit on baisse les dépenses. Souvent, la première réaction c'est de réduire les dépenses alors que moi, je pense qu'il faut travailler sur ces trains en heures creuses, avec une offre plus incitative", analyse Patrick Morel.

"Depuis 1996 sur Paris-Caen, on a perdu entre 15 et 20 minutes. Si on prend l'exemple de Cherbourg, c'est est à 300 kilomètres de Paris, c'est plus loin en temps de parcours que Marseille qui est à 800 kilomètres donc on a vraiment un problème d'attractivité du ferroviaire", poursuit Patrick Morel.

De son côté, pour justifier la suppression des trains, la SNCF met en avant l'argument économique. Et le faible remplissage. Avec l'arrivée des nouvelles rames, elle espère également une meilleure attractivité et une meilleure ponctualité.