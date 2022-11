“Nos agents partent en stress à chaque intervention” - Directeur de la DIRNO

En quelques semaines, trois véhicules d’agents des routes ont été percutés lors d'interventions. Un employé du département du Calvados a été tué au mois d’octobre sur la 2x2 voies Caen-Ouistreham. La semaine dernière deux fourgons de la DIRNO (Direction interrégionale des routes du Nord-Ouest) ont été accidentés dans le secteur de Bayeux. Benoît Hauchecorne, responsable pour la DIRNO du district Manche Calvados, s'inquiète des comportements des usagers de la route vis-à-vis de ses 150 patrouilleurs qui assurent plus de 12.500 interventions par an sur les 370 kilomètres de routes gérés par son service.

Benoît Hauchecorne : On a pourtant des procédures que l'on met en place régulièrement quand on est appelé sur un accident ou sur un véhicule en panne. Nos fourgons arrivent, posent les cônes, laissent une distance de sécurité entre le fourgon et le véhicule en panne. Les flèches sont visibles à plus de 300 mètres. Et pourtant, on est quand même percutés par des véhicules. Sur le territoire de la Manche et du Calvados, déjà sept accidents depuis le début de l’année. En général, on a 12.500 interventions sur l'année. Donc vous allez me dire six ou sept accidents, c'est pas beaucoup, mais ce sont six ou sept accidents de trop !

France Bleu : Si on prend les deux accidents de la semaine dernière : quels ont été les comportements à risques des usagers ?

Benoît Hauchecorne : Sur le premier accident, c'était un jeune qui était en train de taper un SMS sur son téléphone portable. Il ne regardait pas la route et il n'a pas vu la flèche. Et pour le second accident, c'était quelqu'un qui avait mis le régulateur de vitesse à 110 kilomètres heure et qui s'est endormi au volant….

France Bleu : Il s’agit de technologies assez récentes comme le téléphone portable, le régulateur de vitesse. Est ce que ça a contribué à augmenter le risque?

Benoît Hauchecorne : Effectivement, je pense que ça contribue à augmenter le risque, le manque d’attention des conducteurs. On a de plus en plus ce que l'on appelle nous des distracteurs au volant. Toutes ces nouvelles technologies augmentent le risque de percuter tout ce qui peut être sur la route. Il faudrait que les usagers acceptent qu’au volant on ne répond pas au téléphone et on ne touche pas à son GPS.

France Bleu : Au-delà des risques pour leur intégrité physique, ces patrouilleurs subissent également un climat d'agressivité verbale. On leur reproche d'être là?

Benoît Hauchecorne : Oui, tout à fait. C'est quelque chose en expansion, malheureusement. Lorsque les patrouilleurs interviennent, c'est en général systématiquement pour la sécurité des usagers de la route. Et pourtant, ils subissent des doigts d'honneur, des insultes. Tout ça parce qu'effectivement, quand ils interviennent, il y a quelques fois des ralentissements. Et l'usager de la route n'aime pas les ralentissements.

France Bleu : Vous dirigez 150 agents des routes. Pour eux le stress au travail devient de plus en plus important ?

Benoît Hauchecorne : Oui pour nos équipes, il y a un grand stress au moment de partir en intervention, en raison des comportements de certains usagers. Pourtant ils ont le service public chevillé au corps ! Et quand il y a une intervention à faire, ils y vont toujours. Ils n'imaginent pas ne pas intervenir, mais ils y vont parfois la peur au ventre.

France Bleu : Pour vous, en tant que responsable, comment pouvez-vous les aider?

Benoît Hauchecorne : Il y a deux campagnes d'information qui sont menées au niveau national, une sur la sécurité des agents et l'autre sur les incivilités. On a aussi des protocoles d'accord avec les forces de l'ordre dans le cadre de nos interventions. Et puis il y a aussi un article du code de la route qui est sorti en 2018. Il punit celui qui va trop vite et qui ne s'écarte pas du danger s'il peut le faire. Très concrètement, cela consiste, quand il y a un patrouilleur, à ralentir et à aller sur la voie de gauche si c’est possible évidemment. Il faut que les usagers de la route comprennent bien que les agents n’interviennent jamais par plaisir, mais toujours pour la sécurité des usagers.