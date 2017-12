Île-de-France, France

Boire ou conduire...

Vous êtes 85% en Île-de-France a prévoir de boire de l'alcool pour votre réveillon de la Saint-Sylvestre, d'après une enquête menée par les associations Prévention Routière et Attitude Prévention. Mais avez-vous pensé à votre retour ? Seuls quatre Franciliens concernés sur dix ont pris leurs précautions pour rentrer en toute sécurité.

Parmi les choses à penser pour un bon réveillon : prévoir son retour - Campagne de l'association Prévention routière (capture d'écran)

Les deux associations exhortent donc à prévoir :

- Un "Sam", capitaine de soirée (choisi à l'avance)

- Un professionnel : taxi ou VTC

- Un retour en transports en commun

- Un couchage sur place

Cette dernière solution est sans doute la meilleure et elle est de plus en plus répandue. Aujourd'hui, 73% des Franciliens se disent prêts à dormir sur place contre 65% en 2014.

En revanche, les deux associations mettent garde contre les fausses bonnes idées qui ont la vie dure : boire du café, arrêter de boire après une certaine heure, boire de l'eau, manger un en-cas... Tout cela ne fera pas descendre le taux d'alcool dans le sang plus vite. En moyenne (tout est fonction de la corpulence, du sexe et de la quantité ingurgitée) il faut entre 1h et 2h pour éliminer un verre d'alcool. "Si vous avez bu six verres, deux à l'apéritif, deux à table et deux coupes de champagne au dessert entre 20h et minuit par exemple", explique Eric Lemaire, le vice-président de l'association Attitude Prévention, "il vous faudra environ 6 à 7h pour éliminer l'alcool".

L'alcoolémie maximale autorisée pour conduire est de 0,5g/l de sang (0,2g/l en permis probatoire) mais même avec ce taux, les réflexes et le champ de vision sont diminués et le risque d'accident multiplié par trois. L'an dernier, 16 personnes ont été tuées sur les routes de France la nuit du Nouvel An.

Si vous êtes Sam et que vous prenez la route : évitez simplement le quartier des Champs-Elysées à Paris, bouclé entre 20h et 3h pour permettre aux fêtards de célébrer l'arrivée de la nouvelle année.

Des transports gratuits et qui fonctionnent toute la nuit

C'est le rêve de tous les Franciliens. Malheureusement il ne se réalise que deux nuits par an, le 21 juin pour la Fête de la Musique et le 31 décembre pour le Nouvel An. Ile-de-France Mobilités a reconduit son dispositif habituel. Tous les trajets en métro, RER, bus et Transilien seront gratuits entre dimanche 31 décembre 17h et lundi 1er janvier 12h. Et surtout, un service nocturne sera assuré entre 2h15 et 5h30, avec 6 lignes de métro (1-2-4-6-9-14) qui desserviront les principales stations et 10 lignes de RER et Transilien qui fonctionneront uniquement dans le sens Paris-banlieue (sauf les RER A et B, dans les deux sens). Enfin, le réseau de bus Noctilien sera évidemment opérationnel, avec toutefois quelques aménagements comme la suppression du terminus de Châtelet (reporté sur les 4 autres pôles, les Gares Saint-Lazare, de l'Est, de Lyon et Montparnasse). Tous les détails sont consultables dans l'application Vianavigo ou sur le site d'Ile-de-France Mobilités. Des dépliants sont aussi distribués dans toutes les gares et stations du réseau.

La carte du réseau métro et RER pour la nuit du Nouvel An. - Ile-de-France Mobilités

VTC : gare aux majorations

Si vous préférez vous offrir les services d'un chauffeur, faites très attention aux tarifs affichés dans votre application avant de valider la course. Les prix sont généralement fortement majorés lors de la nuit du Nouvel An, surtout entre 2h et 5h. Chez Uber par exemple, selon l'heure et le quartier, le tarif peut être multiplié par trois, quatre, voire plus.

Un 1er janvier habituel sur l'application Uber (archive). -

Bon plan : la jeune entreprise francilienne Youngo propose des courses gratuites en partenariat avec le constructeur Nissan pour cette nuit de la Saint-Sylvestre entre 22h et 5h du matin. Il suffit de s'inscrire sur le site et d'entrer le code promo Nissan31. Mais l'entreprise prévient : le temps d'attente sera sans doute long.

Offre spéciale d'une entreprise de VTC pour la Saint-Sylvestre - Capture d'écran Youngo

Patience pour avoir un taxi

Pas de majoration au compteur des taxis, mais il faudra être patient pour trouver une voiture. En raison de la forte demande, le délai d'attente moyen sera largement supérieur à la normale.

Adieu, Vélib' 1.0 © Maxppp - Bruno Levesque (IP3 PRESS)

Vélib' à éviter

Alors que vous fêterez l'arrivée de 2018, les 12 coups de minuit signeront aussi la retraite des fameux vélos gris. Après plus de dix ans d'exploitation par JCDecaux, Vélib' va basculer vers le nouveau prestataire, Smovengo. Nouveaux vélos, nouvelles stations, nouveaux tarifs... Le risque de bug n'est pas négligeable. Et surtout le service va démarrer en mode très dégradé : seules quelques dizaines de stations seront opérationnelles dès le jour de l'an. Pour vos trajets du réveillon, mieux vaut éviter. Et attendre les beaux jours : la période de transition se termine le 1er avril.