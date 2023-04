"Nos TER valent bien les RER des grandes métropoles", mobilisation des élus pour le train des plages

Des élus des Deux-Sèvres, de Vendée et du Maine-et-Loire main dans la main en gare de Bressuire. Ils sont maires, présidents de communautés de communes, au Département, et se sont retrouvés ce mardi 25 avril pour montrer leur unité face à la menace qui pèse sur la ligne TER 14, appelée aussi "le train des plages" car elle relie Saumur aux Sables d'Olonne, en passant par Thouars, Bressuire, Pouzauges ou encore La Roche-sur-Yon.

ⓘ Publicité

Une ligne TER qui transporte près de 100.000 voyageurs chaque année, deux tiers de déplacements pendulaires, entre la maison et le travail, et un tiers pour une mobilité touristique. Mais la ligne est menacée. Vieillissante, elle a besoin de travaux pour continuer à fonctionner. Des travaux au coût important : entre 120 et 200 millions d'euros. Les élus veulent convaincre la Région Nouvelle-Aquitaine et la Région Pays-de-la-Loire, collectivités chargées des TER, d'investir.

"Une hérésie de se priver de cette ligne"

"Ce serait une hérésie totale de se priver de cette ligne", lance Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon. "Une fermeture n'est pas imaginable", insiste Jackie Goulet le maire de Saumur. Et c'est bien toute la ligne que les élus défendent d'une seule voix. "Il y a des tronçons plus abîmés que d'autres, des tronçons où on a commencé à nous expliquer que finalement un bus pourrait faire l'affaire. Il n'en est pas question une seconde. Le ferroviaire c'est l'avenir. C'est écologique, c'est économique, c'est l'emploi, c'est la qualité de vie de nos concitoyens. Nos TER valent bien les RER des grandes métropoles", argumente Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne et président de l'agglomération.

Ces élus vont écrire un courrier pour demander une rencontre avec les deux présidents de Région concernés au mois de mai. Ils s'appuient aussi sur l'annonce par la Première ministre Elisabeth Borne fin février d'un plan de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040 . "Nous incitons la Région à prendre cette bonne nouvelle à bras-le-corps et de profiter peut-être de cette manne financière qui pourrait arriver dans les années qui viennent", explique Emmanuelle Ménard, la maire de Bressuire. Par ailleurs, une contre-expertise sur les travaux est attendue pour le mois d'octobre.