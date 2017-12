Nantes, France

Ce rapport était très attendu par les "pro" et les "anti" aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Aucune décision n'a été prise pour l'instant par le président de la République. Emmanuel Macron dira "d'ici fin janvier" s'il faut ou non transférer l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Pour l'aider à prendre sa décision, le Président a commandé un rapport qui a été remis ce mercredi par les trois médiateurs chargés de le rédiger. Voici ce qu'il faut retenir.

Condition préalable

Quelle que soit la solution retenue (transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, ou réaménagement de l'actuel aéroport), "la première nécessité est celle d'une décision de l'Etat qui n'a que trop tardé", estiment les médiateurs. Ils préconisent également l'évacuation de la Zad de Notre-Dame-des-Landes dès que le choix du président de la République aura été arrêté.

Deux projets "raisonnablement envisageables", "absence de solution parfaite"

Les médiateurs retiennent deux options et pointent à chaque fois les faiblesses de celles-ci. D'abord, le transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, défendu par les élus locaux, aurait pour conséquence d'accroître l'étalement urbain et "l'artificialisation des espaces agricoles et naturels". Les nuisances aéroportuaires seraient certes éloignées des villes, mais "les impacts sur les milieux aquatiques" restent incertains. Ensuite, le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique, qui "laisse subsister des nuisances sonores significatives", "sans pour autant les accroître ni restreindre les zones constructibles". Les médiateurs préconisent "un programme exemplaire d’actions dédiées à la réduction de ces nuisances [qui seul] permettrait d’améliorer la situation".

Réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique

L'option du réaménagement de l'actuel aéroport a été "beaucoup moins étudiée jusqu'ici", notamment en raison des coûts engendrés par de tels travaux. Or, pour les médiateurs, "les besoins" de réaménagement "de la piste pour accueillir" le double de passagers aériens d'ici à 2040 "seraient significatifs, mais beaucoup moins importants et moins coûteux que ce qui était annoncé jusqu'ici".

Les plus et les moins

Enfin, les médiateurs listent les points forts et les points faibles pour chaque option. Le coût du réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique serait moins élevé que le transfert de l'aéroport, de 270 à 365 millions d'euros de moins. Quant aux impacts environnementaux, ils seraient moindre avec le réaménagement de Nantes-Atlantique, les médiateurs relèvent même "l'absence d'impact significatif dommageable sur la réserve du Lac de Grandlieu". Au total, seules les nuisances sonores et la sécurité aérienne sont défavorables au réaménagement de Nantes-Atlantique.