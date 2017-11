Notre-Dame-des-Landes : ce sondage qui donne le sourire aux partisans de l'aéroport

Le syndicat mixte aéroportuaire qui regroupe les collectivités engagées dans le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes a commandé un sondage IFOP. France Bleu vous le dévoile : 54% des français interrogés estiment qu'Emmanuel Macron doit "tenir son engagement de faciliter le début des travaux".

Le SMA, syndicat mixte aéroportuaire, qui regroupe les collectivités locales porteuses du projet de transfert à Notre-Dame-des-Landes (Région Pays-de-la-Loire, Département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole...etc.), a commandé et financé un sondage. Il est publié ce jeudi. France Bleu Loire Océan vous en dévoile le contenu (ainsi que Paris-Match et Ouest-France). Ce sondage, effectué par l'IFOP, a été réalisé en ligne du 20 au 22 novembre dernier auprès d'un échantillon de 1009 personnes, représentatif de la population française de plus de 18 ans, et devrait redonner le sourire aux partisans du projet d'aéroport.

Trois quarts des sondés souhaitent que l'avis des habitants de Loire-Atlantique soit pris en compte en priorité

Pour trois quarts des sondés (74%), il faut "en priorité tenir compte de l'avis des habitants de Loire-Atlantique" : ce n'est pas anodin quand on se souvient que la consultation départementale organisée le 26 juin 2016 par le gouvernement Valls s'était soldée par un vote favorable à 55,2% au projet d'aéroport. Ce résultat semble confirmer puisque l'IFOP a également interrogé (en ligne) 502 habitants de Loire-Atlantique entre le 16 et le 22 novembre dernier : 54% sont favorables au transfert de l'aéroport.

La majorité des français interrogés demande à Emmanuel Macron de respecter ses engagements

L'autre enseignement du sondage national concerne directement le président de la république. 54% des français interrogés estiment en effet qu'Emmanuel Macron doit "tenir son engagement de faciliter le début des travaux à Notre-Dame- des-Landes". Ce chiffre est encore plus élevé (71%) parmi ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Rappelons qu'en avril 2017, le candidat Macron s'était engagé, lors d'une émission sur France 2, à "faire respecter ce vote".

Ce que disait Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle, sur France 2, face à Bruno Retailleau (avril 2017

Quant à la question "lorsqu'un référendum est organisé au plan local [comme pour le dossier Notre-Dame-des-Landes], les pouvoirs publics doivent-ils suivre et appliquer la volonté des citoyens exprimée dans les urnes ?" 76% des sondés répondent OUI. Le SMA en conclue que "le respect de la démocratie est important pour les Français".