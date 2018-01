Rennes, France

"Déni de démocratie", "véritable gâchis", "immense déception", en Bretagne les milieux économiques ne cachent pas leur désarroi après la décision du gouvernement d'abandonner le projet d'aéroport international de Notre-Dame-des-Landes, entre Nantes et Rennes. Ils rappellent que ce projet devait permettre au Grand Ouest, Bretagne et Pays-de-la-Loire, 2 régions périphériques, de se connecter avec le coeur de l'Europe en facilitant les liaisons avec les grandes villes européennes.

L'enclavement demeure

Emmanuel Thaunier, le président de la CCI Bretagne, la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie, souligne que l'enclavement de la Bretagne va rester un handicap après cette décision gouvernementale : "nous voulons être attractifs, nous voulons que nos entreprises aillent conquérir le monde, vendre nos produits agroalimentaires dans le monde entier, pour cela il faut des connections" rappelle Emmanuel Thaunier. L'Ouest est orphelin après le choix de l'Etat; il faut donc des compensations réclame Hugues Vanel à la tête du BTP de Bretagne, le bâtiment et les travaux publics : "j'espère que l'Etat va nous trouver d'autres infrastructures pour développer l'Ouest et que l'Ouest ne sera pas abandonné" explique Hugues Vanel. "Quand on est à Lyon ou Toulouse, on voit bien le dynamisme qu'un aéroport crée et nous on va être orphelin de tout ça.". Parmi les infrastructures prioritaires une meilleure desserte ferroviaire entre Brest, Quimper, Rennes et Nantes.

Un aéroport agrandi à Nantes

L'option choisie par le gouvernement d'agrandir l'aéroport de Nantes-Atlantique est loin de faire l'unanimité parmi les milieux économiques bretons. "C'est insuffisant" estime Joël Chéritel président du Médef Bretagne "quant à étendre la piste ça ne se fait pas par une décision du premier ministre, ça va prendre plusieurs années".