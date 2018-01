Notre-Dame-des-Landes, France

Cela fait cinq ans que ses administrés ne peuvent plus emprunter la D281 entravée par des chicanes et truffée de trous. Combien étaient-ils à prendre quotidiennement cette route au milieu du bocage nantais avant l'installation de la ZAD ? Jean-Paul Naud, maire de Notre-Dame-des-Landes ne le sait pas avec précision : "bon nombre de personnes (empruntaient la D281 ndlr), notamment celles venant de Fay-de-Bretagne et travaillant sur l'agglomération nantaise. Dans le bourg de la Paquelais des commerces (une boulangerie et un tabac-presse ndlr) ont dû fermer depuis la fermeture de cette voirie en raison de la baisse de fréquentation. Les gens se retrouvaient à passer par le bourg de Notre-Dame-des-Landes ou à prendre la direction du Temple-de-Bretagne pour revenir par la quatre voies."

Aujourd'hui le maire de Notre-Dame-des-Landes salue le grand nettoyage de la D281 annoncé par de l'ACIPA, l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à partir de ce lundi matin.

Ça va dans le bon sens. Sans qu'on n'ait besoin d'avoir à faire à une évacuation forcée. Ça semble prendre le bon chemin, j'espère qu'on va pouvoir aller au bout de cette ré-ouverture."- Jean-Paul Naud

Mais pour Jean-Paul Naud, ce grand nettoyage n'est pas pour autant synonyme de ré-ouverture de la route.

L'ACIPA estime les travaux à trois jours : lundi, mardi et mercredi. Ça ne veut pas dire que la route sera rouverte à la circulation publique parce que ensuite il faut reboucher les trous, refaire un enrobé et les panneaux de circulation."- Jean-Paul Naud

Pour mémoire la préfète de Loire-Atlantique avait annoncé jeudi dernier la libération de la D281 pour la fin de la semaine à venir.