Notre-Dame-des-Landes, France

Nos confrères de franceinfo révèlent ce vendredi que le gouvernement envisagerait de demander l'annulation du contrat qui lie l'Etat à Vinci pour la construction et l'exploitation de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Selon franceinfo, l'exécutif étudie cette possibilité sur un plan juridique, en contestant une "clause bizarre".

350 millions d'euros d'indemnités

Le contrat remporté par Vinci et signé en décembre 2010 prévoit que Vinci construise et exploite pendant 55 ans le futur aéroport. En cas d'abandon du projet, l'Etat devrait verser jusqu'à 350 millions d'euros d'indemnités. Et c'est cette clause qui serait jugée "bizarre" par le gouvernement, car "tellement favorable au concessionnaire", a confié un ministre qui souhaite rester anonyme à franceinfo. Deux motifs juridiques sont envisagés pour demander l'annulation du contrat : "l'enrichissement sans cause" et "l'aide directe à une entreprise".

Le Premier ministre Edouard Philippe reçoit ce vendredi des élus de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire favorables au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, et notamment Bruno Retailleau, sénateur LR de Vendée, Johanna Rolland, maire PS de Nantes, ou encore Philippe Grosvalet, le président PS du conseil départemental de Loire-Atlantique.

Décision finale avant la fin du mois

Le Premier ministre reçoit les élus concernés par le dossier. Ce vendredi, c'est le dernier rendez-vous de discussion avant la décision finale, qui sera annoncée avant la fin du mois de janvier, a promis le président de la République Emmanuel Macron.