Nantes, France

C'est la fin du suspense. Après six mois de médiation et une ultime consultation, l'exécutif a choisi d'abandonner le projet controversé d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, malgré des décisions de justice et un référendum local favorables. Matignon avait déjà informé des élus locaux, peu avant la déclaration officielle du Premier ministre.

Pour Edouard Philippe "les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes". "Notre-Dame-des-Landes est l'aéroport de la division". L'aéroport de Nantes-Atlantique sera "modernisé" et une procédure est engagée pour "rallonger la piste". En parallèle "nous accompagnerons le développement de l'aéroport Rennes-Saint-Jacques avec la région Bretagne si la région le souhaite".

Le Premier ministre a affirmé tout faire "pour réduire les nuisances sonores".

Le président du syndicat mixte aéroportuaire (SMA) et président socialiste du conseil départemental de Loire-Atlantique Philippe Grosvalet a réagi à cette décision. Pour lui, Emmanuel Macron "piétine les procédures et décisions de justice, il piétine nos collectivités locales, il piétine le vote des habitants". "C'est une très mauvaise nouvelle pour les 8 millions d'habitants de l'Ouest de la France et particulièrement de la Loire Atlantique".

La maire de Nantes, Johanna Rolland dénonce "une trahison".

De son côté, le sénateur de la Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau dénonce cette décision. Sur Twitter, il fustige "une grande victoire des zadistes".

La ZAD, "zone d'aménagement différé" ou "zone à défendre" sera évacuée

Malgré cette décision de ne pas transférer l'aéroport actuel sur Notre-Dame-des-Landes, la Zad sera "évacuée". "Nous mettrons fin à la zone de non-droit qui prospère sur cette zone" a précisé le Premier ministre. "Les agriculteurs expropriés vont pouvoir réintégrer les terres. Mais les occupants illégaux ont jusqu'au printemps pour évacuer la zone."

Depuis 1974, environ 150 personnes vivent en permanence dans la ZAD. Pour les "zadistes", c'est un "bocage" où ils construisent "pas à pas depuis toutes ces années des formes de vie, d'habitat et d'activités fondées sur le partage, la rencontre". Pour les autorités, la ZAD ressemble plutôt à un "camp retranché" qui compte dans ses rangs des "militants extrémistes" prêts à en découdre violemment avec les forces de l'ordre.

Environ 500 gendarmes mobiles sont attendus sur place. Plusieurs compagnies de CRS sont déjà mobilisées à Nantes et Rennes notamment afin d'assurer le maintien de l'ordre en cas de manifestations.

Un hélicoptère de la gendarmerie nationale survole depuis le début de matinée la ZAD.

Le mouvement anti-aéroport s'est donné rendez-vous mercredi à 18H00 à "La Vache Rit", une grange servant de lieu de rassemblement en plein coeur de la Zad. Une manifestation est déjà prévue ce mercredi à 18h à Nantes.

50 ans de lutte

Le projet de construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes remonte au début des années 60.