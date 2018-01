Notre-Dame-des-Landes, France

Après la décision du Premier Ministre d'abandonner la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, se pose la question de la départementale 281. Quand cette fameuse "route des chicanes", fermée depuis 2013 par les autorités, pourra-t-elle rouvrir ? Les opposants au projet d'aéroport ont commencé lundi matin à nettoyer la route, jonchée d'épaves, arbres et barricades en tous genres, opération à l'abri des regards de la presse qui n'était pas terminée ce mardi soir. Et la préfète de Loire-Atlantique a estimé qu'une fois ce dégagement de la route effectué, des travaux devraient y être effectués "pendant une dizaine de jours" avant la réouverture à la circulation.

Un bras de fer avec l'Etat sur la réouverture de cette "route des chicanes"

"Pas si simple", lui a répondu en substance ce mardi après-midi le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, à ce titre responsable de cette route. C'est lui qui a pris, depuis novembre 2012, "par mesure de sécurité" un arrêté interdisant la circulation sur cette voie reliant Vigneux-de-Bretagne à Notre-Dame-des-Landes et bordant la "zone à défendre" (ZAD). Philippe Grosvalet dit avoir la volonté de "rouvrir au plus vite cette route, mais il y a des règles à respecter." Et ajoute que "le Premier ministre doit concevoir que cette promesse qu'il a faite de dire que la route rouvrira en une semaine, ce n'est pas raisonnable"

Six à huit semaines de travaux au minimum, selon P. Grosvalet

D'abord, celui qui préside le Syndicat mixte aéroportuaire veut que ses équipes puissent accéder à la D 281 afin de "poser un diagnostic sur l'état réel de la route" : "pour le moment, c'est impossible. On a empêché notre huissier d'y entrer lundi." Ensuite, il veut l'assurance que les agents du Département en charge des routes puissent effectuer ce diagnostic puis les travaux "en sécurité", ce qui pourrait nécessiter une présence policière. Enfin, ajoute Philippe Grosvalet, "il ne suffit pas d'enlever les épaves et autres obstacles et de remettre rapidement un peu de bitume." L'élu socialiste explique que _"sous réserve de diagnostic plus précis, les ingénieurs du Département estiment qu'il faudra au moins six à huit semaines de travaux_. (...) Cette route, elle est abandonnée à la nature depuis dix ans. Elle a été dégradée, détériorée." Quant au coût, il devrait avoisiner un million d'euros : "le Département ne paiera pas", affirme P. Grosvalet.