"Notre Millau à nous" : la prouesse technologique des travaux du pont de Groléjac en Dordogne

Depuis début avril 2023 , le pont de Groléjac est fermé pour le rénover. Les 25 et 26 juillet, une nouvelle phase des travaux commencent. Celle qui doit faire du futur ouvrage "notre Millau à nous", exprime fièrement Germinal Peiro, le président du conseil départemental. Il devrait peser 500 tonnes et surtout faire le double en largeur, ce qui permettra notamment une fluidification du trafic routier.

Une sorte de petit bijou "technologique", selon le président du Département, rendu en partie possible grâce à un système de lançage. Il faut surtout refaire le tablier initial, dont le béton armé s'effrite et commence à tomber dans la rivière. A la place, ce sera une charpente métallique, lancée sur les appuis déjà existants.

Des appuis historiques

"Nous gardons les deux culées, c'est-à-dire les deux parties en berges, qui sont de l'ouvrage initial de 1845, détaille Jacques Forest, adjoint à la direction des routes au Département. Ensuite, vous avez deux appuis en rivière, qu'on appelle les piles, et ces deux appuis en rivière ont été construits entre 1932." Pas question de supprimer ces quatre appuis en bords et dans la rivière, en bon état, et qui font surtout l'histoire du pont.

Les piles de pont datant de 1932 sont conservées. © Radio France - Lisa Guinic

Ainsi, la Dordogne est préservée, en ne construisant pas de nouveaux appuis dans le fond de la rivière. Mais Germinal Peiro veut davantage encore souligner la prouesse technologique au service de la cause environnementale : "Le lancement de cette poutrelle, cette charpente métallique, ne va pas être au niveau du pont futur, mais plus haute [lors de cette phase des travaux en octobre-novembre], ce qui va permettre de démonter la partie supérieure [de l'ancien tablier] mais aussi de faire circuler au-dessus un wagonnet qui va récupérer les matériaux qui sont morts" et ainsi éviter que d'anciens morceaux du pont ne tombent dans la Dordogne.

Un pont plus large

En décembre, la charpente doit être retirer du pont pour l'agrandir de ces 4,50 m de largeur actuels à 6 m, largeur de la route du futur pont. Elle sera ensuite relancer sur les appuis historiques du pont, mais restructurés. Un tablier adapté et plus résistant, en béton armé, viendra ensuite recouvrir la charpente métallique.

Aux côtés des 2x2 voies, deux trottoirs de 1,50 m. Et au-dessus des quatre piles de pont, seront installés des belvédères et leurs bancs, notamment pour admirer la vallée de la Dordogne. La vue sur le précédent pont était bouchée par la hauteur du tablier.

Visuel du futur pont : il y aura 2x2 voies pour les voitures et les poids-lourds, et deux trottoirs pour les piétons. © Radio France - Lisa Guinic

Les travaux pour réhabiliter les 160 m du pont de Groléjac coûtent 12 millions d'euros. Sa réouverture est prévue en mars-avril 2024.