" Notre objectif c'est d'améliorer le service public des transports par TER dans la Région "

La sécurité, l'amélioration du service public de transport, la fréquence des trains, autant de points abordés sur France Bleu Vaucluse par Jean-Aimé Mougenot, directeur régional SNCF Mobilité.

Jean-Aimé Mougenot, directeur régional SNCF Mobilité répond à Daniel Morin et à Marc-Michel Lesueur de Vaucluse Matin dans Rue de la République, Il gère l'ensemble des circulations ferroviaires dans la Région et il s'explique :

" Je voudrai rassurer les usagers de la ligne Aix-en-Marseille, il y un renforcement sur la ligne des équipes qui peuvent intervenir, avec moins de contrôleurs réguliers, c'est 7 mille voyageurs jours, nous préférons mettre en place des équipes et quand elles arrivent elles maîtrisent le territoire. C'est une expérimentation sur 6 mois. "

" Là où l'on peut apporter plus de sécurité aux usagers, il faut le faire et nous allons installer des portiques de sécurité à la demande de la Région, notamment à Avignon centre. "

" Nous avons un différent avec le Président de la Région, c'est vrai que l'année 2016 n'a pas été terrible, nous avons un différent financier. Là où nous sommes d'accord c'est pour améliorer le service. "

" Nous sommes presque prêts à affronter la concurrence. "

" La ligne Sorgues - Carpentras : il faut rendre plus facile l'accès au train et rabattre plus d'usagers sur la ligne. Mais je suis optimiste pour cette ligne SNCF "

" Chaque fois qu'il y a des travaux c'est du mieux, il y aura des travaux en gare de Cavaillon et l'Isle-sur-la-Sorgue, pour l'accessibilité des usagers avec des passerelles. Des travaux aussi aussi au Sud d'Avignon en 2018. En 2017 et 2018 ces travaux vont coûter 37 millions d'euros. "

" Pour les prix, ce que l'on fait ce sont des offres promotionnelles pour circuler à bas prix dans les TGV entre Avignon et Paris, on a toutes les cibles. Pour les billets des TER, aujourd'hui y compris sur la ligne Sorgues-Carpentras, un voyageur sur deux est abonné, ailleurs c'est deux sur trois. Quand on est abonné sur cette ligne c'est un euro. "