Nourriture interdite dans les trains : les cheminots des Pays de la Loire redoutent des conflits

Le gouvernement interdit de consommer de la nourriture et des boissons dans les transports collectifs pour trois semaines, dans le but de limiter la propagation du Covid-19 dans les espaces clos. Mais à la SNCF, conducteurs et contrôleurs sont sceptiques sur l'application de cette mesure.

Il ne sera plus possible de manger ni de boire dans les transports collectifs à partir du 3 janvier

Il ne sera plus possible de manger un sandwich ou de boire un café dans le train à partir du 3 janvier, et ce pendant trois semaines au moins. Les contrôleurs devront veiller à ce que les usagers ne se nourrissent pas pendant les trajets. Le gouvernement entend réduire les risques de contaminations au Covid-19 en faisant en sorte que les voyageurs gardent leurs masques pendant toute la durée de leur déplacement.

Une mesure difficilement applicable sur le terrain

Mais cette nouvelle mesure gouvernementale suscite beaucoup de scepticisme à la SNCF. Comment appliquer une telle règle avec des moyens limités ? Question que soulève Julien Palleja, secrétaire général de la CGT cheminots en Sarthe : "65% des trains de la région Pays de la Loire circulent sans contrôleur. Le conducteur seul à bord ne peut pas s'assurer que les usagers respectent bien cette nouvelle règle gouvernementale", explique ce conducteur de TER sur la ligne Le Mans - Alençon en ajoutant : "et comme la plupart des TER ne sont pas contrôlés, les passagers ont pris des habitudes en fonction. Donc, pour les contrôleurs qui restent sont beaucoup plus sujets à des confrontations." Il estime que ses collègues ne doivent pas jouer le rôle des forces de l'ordre.

Comme la plupart des TER ne sont pas contrôlés, les usagers ont pris aussi des habitudes donc les contrôleurs qui restent sont beaucoup plus sujets à des confrontations.

Car la crainte principale, c'est que cette interdiction de nourriture provoque des conflits. "Certains voyageurs ont pris l'habitude de manger dans le train et de se servir de leur paquet de chips pour pouvoir voyager un maximum sans le port du masque", souligne Cyril Delanou, contrôleur TGV basé à Nantes. Il espère recevoir des précisions sur son rôle exact à observer dans ces situations de la part de la direction régionale des Pays de la Loire, mais il ne cache pas son inquiétude. "Le contrôleur va devoir prendre sur lui et essayer d'amener des réponses aux voyageurs pour lui faire comprendre que son droit de se nourrir va être retenu", ajoute le contrôleur.

Des questions éthiques

Le ministère des Transports joue l'apaisement. Il assure que la mesure "sera appliquée avec discernement notamment pour les jeunes enfants et pour permettre de se désaltérer sur les trajets longues distances". Mais les salariés de la SNCF attendent de voir concrètement comment la mesure sera traduite au quotidien.

Cyril Delanou, contrôleur TGV basé à Nantes, entend l'intérêt sanitaire d'une mesure de ce type. "Un TGV va emmener sur un trajet 300 à 400 personnes en moyenne dans un lieu clos. Dans la logique, c'est une mesure qui peut permettre de diminuer le risque de créer un cluster", confirme-t-il. Mais c'est aussi un cas de conscience qui se pose : peut-on interdire à quelqu'un de se nourrir et de boire ? "En France, on a toujours dit que ce n'était pas correct d'enlever ce droit. Pour les gens qui ont des valeurs et le respect de l'être humain, ça va être assez compliqué de faire respecter cette consigne", prévient Cyril Delanou.