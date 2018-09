Rouen, France

L'été a été riche en travaux dans la Métropole de Rouen mais le président de Rouen Métropole Frédéric Sanchez a estimé ce vendredi lors d'une conférence de presse de rentrée que le plus gros avait été fait "on entre dans une phase de "décrescendo". L'occasion pour Frédéric Sanchez d'annoncer que la ligne Téor 4 sera inaugurée le samedi 25 mai 2019. C'est à dire avant l'Armada qui va se tenir du 6 au 16 juin 2019. "C'est une bonne nouvelle, cela n'a pas été facile mais on a tenu" explique le président. La ligne fonctionnera à 100 % sur le nombre de bus dès mai, pour la billétique l'information voyageurs et certaines finitions, il faudra attendre septembre mais cela ne va pas nuire au fonctionnement de la ligne ecomplète Frédéric Sanchez

"Le réseau astuce va évoluer"- Frédéric Sanchez

Le réseau de transports en commun va évoluer : Filo'R (transports à la demande) va être renforcé dans le zones rurales. "On va dés septembre 2019 ouvrir les lignes structurantes du réseau astuce sur des amplitudes horaires plus larges, jusqu'à minuit et puis nous allons faire évoluer le réseau avec une vision davantage multipolaire, pour éviter de tout ramener à la ville centre" assure le président.