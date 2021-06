« Nous serons preque à deux ans d'interruption d'activité pour nos autocars » explique Thierry Schidler

Le secteur du transport de voyageurs a été l'un des plus touchés par la crise sanitaire, et en particulier les sociétés organisant des transports collectifs, comme les autocars de tourisme. Thierry Schidler, patron des autocars du même nom, envisage un véritable retour à la normale en 2022.

Thiery Schidler gère l'entreprise d'autocars à son nom et préside la Fédération des transports de voyageurs de Moselle

Le secteur du transport de voyageurs se prépare à la reprise de son activité alors qu'il a fait partie des plus touchés par la crise sanitaire. Thierry Schidler, qui gère les autocars du même nom, se prépare à près de deux ans d'interruption d'activité pour le secteur des transports collectifs.

« À vos marques, prêts, voyagez ! » , c'est le slogan choisi par l'entreprise pour encourager ses clients et accompagner le retour progressif à la normale pour cette société de transport. Son patron, Thierry Schidler, invité de France Bleu Lorraine, se réjouit d'apercevoir enfin une lumière au bout du tunnel : « ça fait si longtemps qu'on attend » déclare le président de la Fédération de transports de voyageurs de Moselle.

Des PME fragilisées par l'arrêt du secteur du tourisme

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les autocars Schidler sont restés autorisés à travailler pendant la crise sanitaire. En revanche, ce sont les fermetures administratives des musées, parcs d'attractions et autres sites de tourisme emblématiques de la région qui ont eu des conséquences sur l'activité du transporteur : « Le trafic des trains aussi a été considérablement réduit pendant un temps, et les avions sont restés cloués au sol. Mais ces grandes entreprises françaises, notamment Air France par exemple, ont bénéficié de grosses subventions. De notre côté, nous sommes une PME, nous n'avions que des mesures de chômage partiel à disposition » , explique Thierry Schidler. Dans sa société, seules les lignes régulières et le transport scolaire ont continué à fonctionner normalement pendant cette période.

à lire aussi Ile-de-France : opération escargot des autocaristes mercredi dans toute la région

Deux années en tout avant un retour à la normale

Le gérant a déjà reçu des premières demandes pour des voyages au dernier trimestre de l'année 2021 mais selon lui, les signes de la reprise ne se manifesteront qu'à partir de septembre, « après l'été, quand tout cela aura un peu décanté ». Il compte notamment sur la relance des activités des comités d'entreprise, et table sur une reprise complète en 2022 : « Nous en serons à presque deux ans d'interruption de l'activité tourisme » explique le patron des autocars Schidler.

Nous en serons à presque deux ans d'interruption de l'activité tourisme - Thierry Schidler

C'est la difficulté particulière, selon lui, pour les entreprises de transport collectif : « Juillet-août n'est généralement pas une période propice pour nous. C'est plutôt le moment pour les familles d'organiser leurs grandes vacances. Pour cela, elles privilégient un transport individuel, pour être plus libre » explique-t-il.

D'ici là, « Il faut attendre un peu, précise le dirigeant, mais nous sommes plus prêts que jamais. »