LGV Paris-Bordeaux : "Nous sommes les oubliés"

De moins en moins de trains pour Bordeaux, des horaires décalés qui repoussent l'arrivée en gare Montparnasse. Les usagers du TGV depuis Châtellerault tire la sonnette d'alarme, à 4 mois de la mise en service de la ligne à grande vitesse.

Quelques minutes de décalage qui font toute la différence pour Pascal Péroni. Salarié dans une entreprise de marketing, il fait presque tous les jours l'aller-retour Châtellerault-Paris. Depuis 3 ans et les travaux sur la ligne, il arrive de plus en plus tard en gare Montparnasse. "On a commencé à nous faire arriver à 8h10, puis, 8h15, 8h20 et maintenant avec les nouveaux horaires 8h26 et c'est le premier train !"

C'est à cette heure là que tu arrives ? Ça va pas le faire !

Il doit rajouter 45 minutes de métro pour rejoindre son lieu de travail, alors impossible pour lui d'être au bureau avant 9h15. "Et encore si votre train n'a pas de retard", résume-t-il amer. Deux fois son patron lui a même fait une remarque. "Il m'a dit : c'est à cette heure-là que tu arrives ? Ça va pas le faire !"

Depuis sa vie ressemble à celle du lapin blanc dans Alice aux pays des merveilles. Ce chef de service court, montre en main, et réaménage sa façon de travailler. " C'est un casse-tête pour organiser des réunions. J'essaie de ne pas les faire trop tôt pour être là et il faut absolument qu'elle se termine avant 17h, pour ne pas que je rate mon train", raconte-t-il. Car le voyage retour n'est pas plus simple ! Le dernier train qui s'arrête à Châtellerault, quitte la gare à 18h30. Beaucoup trop tôt pour ce salarié. "Si je le rate, ça m'est arrivé une fois, j'ai pris un train pour Poitiers et j'ai payé 80 euros de taxi pour rejoindre Châtellerault !"

Ce sont les villes moyennes comme Châtellerault qui payent

Un collectif s'est créé sous le nom de "Châtellerault, notre gare, notre avenir". Il s'agit d'usagers en colère qui réclame de nouveaux horaires plus adaptés à la vie professionnelle. "Nous sommes les oubliés de la LGV", se désole Pascal Péroni qui a rejoint le mouvement. Un sentiment que partage Jean-Louis Moreau, secrétaire de l'association qui compte une centaine de membres. "La ligne à grande vitesse avantage seulement Bordeaux. C'est un accompagnement de la métropolisation au détriment d'un réel aménagement du territoire et ce sont les villes moyennes comme Châtellerault qui payent."

Si la situation est compliquée pour les voyageurs dans le sens Châtellerault-Paris, en direction de Bordeaux c'est encore pire. "Sur 5 TGV qui s'arrêtent à Châtellerault, un seul arrive à Bordeaux, les 4 autres sont terminus Poitiers", déplore Jean-Louis Moreau, alors même que Bordeaux est devenue avec la Nouvelle-Aquitaine, la capitale régionale.

Un grand rassemblement, avec élus, habitants et usagers s'est déroulé samedi 18 mars et a réuni 170 personnes pour ne pas abandonner la gare de Châtellerault. Une lettre a aussi été envoyée au président de la SNCF, pour l'instant restée sans réponse.