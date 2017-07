Nouveau dispositif sur l'île-de-Ré pour suivre la circulation en temps réel

En été, il y a des pics de 1200 véhicules par heure sur le pont de l'île de Ré. Plus de 16 000 véhicules sur certaines journées ... avec à la clef de nombreux bouchons aux retours de plage. Un nouveau dispositif permet maintenant de savoir en temps réel l'état de la circulation !

C'est nouveau et cela risque de simplifier un peu la vie des automobilistes sur l'Ile de Ré. Un dispositif qui permet de suivre les conditions de circulation en temps réel vient de voir le jour depuis le début des vacances scolaires ... Cela s'appelle "Respiré Info Trafic" ... Ce n'est pas une application pour smartphone, juste un site internet que l'on peut consulter sur son mobile http://re\-info\-trafic.fr/home ... Un produit développé pour la première fois sur une île en France ... très pratique pour en savoir plus notamment sur les temps de parcours. 4 caméras sont actuellement actives pour vérifier aussi la fluidité du trafic sur l'île de Ré avec des webcam. Un dispositif amené à être complété ( à la rentrée ou l'automne ) , avec notamment d'autres caméras et d'autres capteurs sur la nationale 237 dans le sens continent Ile de Ré.