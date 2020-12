Nouveau pont à Charmes-sur-Rhône : "C'est un rêve qui se réalise" réagit le maire

C'est sans doute la fin d'une galère qui n'en finit plus sur la route à la frontière entre Drôme et Ardèche. Le pont à voie unique de Charmes-sur-Rhône va laisser place aux vélos et un nouvel ouvrage à double voie devrait être construit d'ici le premier semestre 2023.

Chaque jour, 7.000 voitures l'empruntent. Chaque jour aussi, les automobilistes s'empêtrent dans les bouchons. La cause ? Ce pont à voie unique à Charmes-sur-Rhône qui enjambe le Rhône et qui contraint, d'un côté comme de l'autre, de faire fonctionner un feu tricolore par alternance. Après des années d'attente, des travaux viennent d'être annoncés.

C'est l'aboutissement d'un rêve - Thierry Avouac, maire de Charmes-sur-Rhône

"C'est l'Arlésienne", commente le député ardéchois Hervé Saulignac. Et pour cause : depuis des années, la construction d'un nouveau pont à Charmes-sur-Rhône entre Drôme et Ardèche était dans les cartons. Le maire Thierry Avouac s'est acharné auprès des services de l'État pour que le projet aboutisse. Sa ténacité a payé : les fonds viennent d'être débloqués.

"Je me suis battu ! Charmes, c'est ma ville. Ça fait 20 ans que je suis maire et pour moi, le contrat sera rempli quand le pont sera construit. C'est que du bonheur ! C'est l'aboutissement d'un rêve", réagit-il ému. Aux heures de pointe, les bouchons peuvent atteindre un kilomètre de chaque côté de la rive.

Le projet à 13 millions d'euros, retenu au Contrat de Plan État Région, est cofinancé par les départements de la Drôme et de l'Ardèche, l'État, la Région, la Compagnie nationale du Rhône et la communauté de communes Rhône Crussol. Les travaux seront lancés en septembre 2021 et vont durer près de deux ans.

Peu de répercutions sur la circulation pendant les travaux

Le nouveau pont sera construit juste à côté du pont existant. Un ouvrage courbe large de neuf mètres, d'une longueur de 205 mètres et soutenu par quatre pieds en béton et acier. L'actuel pont lui sera réservé à terme pour les "mobilités douces", autrement dit les vélos.

La direction des routes de la Drôme se chargera de réaliser un rond-point sur la Nationale 7 remplaçant le tourne-à-gauche existant et permettant de rejoindre 900 mètres plus loin le pont en direction de l'Ardèche.

"Les travaux auront un impact limité", assure Yann Bacconnier, le directeur des routes et des mobilités au Département de l'Ardèche car la circulation continuera de se faire sur le pont à voie unique. La navigation sur le Rhône est elle aussi maintenue. Des coupures exceptionnelles pourront avoir lieu.