Nouveau pont de Brignoud : "L'objectif est d'aller vite" mais en concertation, assure Bernard Perazio

Le compte à rebours est lancé pour le nouveau pont de Brignoud : les travaux vont démarrer en 2024 pour une mise en service fin 2026 . "Le nouveau pont se situera 100m au nord et permettra le rétablissement total de la circulation sur les deux rives et pour tous les véhicules", détaille ce jeudi sur France Bleu Isère Bernard Perazio, vice-président de Conseil départemental chargé des routes.

ⓘ Publicité

loading

"L'objectif c'est surtout d'aller vite, de répondre à la population du Grésivaudan", estime l'élu. "C'est un nouvel ouvrage qui fera quatre voies, mais qui pourra être adapté suivant les horaires de circulation, on peut imaginer trois voies dans un sens et une voie dans l'autre suivant le trafic et les heures de pointe".

Pour affiner le projet, le département s'apprête à lancer une concertation publique, sur internet et lors de réunion publique. La concertation sera ouverte "sur tous les plans, y compris sur l'opportunité même de réaliser ces ouvrages comme on les a prévu. Nous prendrons en compte toutes les observations et rendront un bilan qui sera soumis au vote de l'Assemblée départementale".