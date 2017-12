Île-de-France, France

Entre ceux qui sont partis en vacances un jour plus tôt, les retardataires des courses de Noël et les habituels retour de bureau, les franciliens sont très nombreux sur les routes ce jeudi soir. Ajoutez la pluie et vous aurez le cocktail idéal d'une fin de journée historiquement compliquée : un pic de 562 km de bouchons a été atteint peu avant 18h. Le précédent record, 552 km, datait du 12 décembre.