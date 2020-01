Nouveau record de voyageurs à l'aéroport de Brest en 2019

Toujours plus de voyageurs prennent l'avion à Brest. 2019 a été une nouvelle année record avec 1.236.121 passagers. Les liaisons régulières, notamment vers l'international, expliquent cette croissance de 12% en un an.

Brest, France

Jamais l'aéroport de Brest n'avait accueilli autant de voyageurs : en 2019, 1.236.121 personnes y ont pris l'avion ou y ont atterri. Une croissance de 12% en un an, qui fait de Brest le 15ème aéroport le plus fréquenté de France métropolitaine. Les touristes et personnes rendant visite à des proches constituent 40% des voyageurs, les 60% restants passant par l'aéroport pour des voyages d'affaires.

"Cette hausse de fréquentation n'est _pas seulement liée au nombre de vols puisqu'il a augmenté de seulement 2,9%_", précise André Jourt, administrateur de Aéroports de Bretagne Ouest (ABO), avec 14.420 liaisons dans l'année.

+135% de passagers vers l'étranger

Les liaisons avec le reste de la France restent privilégiées. Paris est toujours la destination principale avec 560.000 passagers sur les neufs vols quotidiens vers Orly et Charles de Gaulle cumulés. "On a plutôt des vols de correspondance vers Charles de Gaulle, et des passagers qui vont simplement dans la capitale à Orly", indique Mériadec Le Mouillour, directeur général de ABO.

Les 12 liaisons régionales, dont Ouessant, ont quant à elles été utilisées par 449.601 passagers. Lyon et Marseille ont accueillies à elles deux 291.000 voyageurs. Les liaisons avec d'autres villes comme Bordeaux ou Toulouse ont vu leur fréquentation augmenter, en partie grâce à l'ouverture de nouvelles lignes.

Si les vols vers l'international ne représentent que 12% de l'ensemble des liaisons à Brest, leur fréquentation a cependant explosé : +135% entre 2018 et 2019. L'an dernier, plusieurs lignes ont ainsi été ouvertes, vers Porto ou Londres par Ryan Air par exemple, deux destinations parmi les plus prisées à l'étranger. Air France a également ouvert une nouvelle liaison avec Amsterdam, et la compagnie espagnole Volotea a ouvert une liaison depuis avril avec Palma de Majorque.

Mois de décembre mitigé

"On a battu notre _record de fréquentation chaque mois sauf en décembre_", précise Véronique Guével, responsable commerciale. Si "beaucoup se sont rabattus sur l'avion" en raison de la grève à la SNCF, l'aéroport n'a pourtant pas pu en profiter en raison d'un mouvement social également dans l'aviation.

"Les compagnies ont été obligées d'annuler 65 vols du fait de la grève des contrôleurs aériens, explique-t-elle. Les premières ont été en semaine ce qui a moins affecté le programme week-end, mais heureusement, on a pas eu des annulations à chaque fois. Pendant les vacances scolaires, Ryan Air a annulé ses liaisons nationales mais tous les vols Air France ont été maintenus".

Au total, cela représente 6.000 passagers en moins sur le mois de décembre, soit -0,96% de fréquentation par rapport à 2018. "Ce n'est _pas catastrophique, mais ça nous a empêché de battre notre record_, comme on le fait depuis 17 mois", conclut Véronique Guével.

Quelles nouveautés en 2020 ?

Plusieurs destinations supplémentaires vont être proposées dans l'année à venir. Ryan Air veut miser sur la hausse de fréquentation pour annualiser deux vols par semaine vers Londres et Porto depuis Brest, alors qu'ils ne sont assurés jusqu'à présent que sur la période estivale. Plusieurs "vols vacances" sont également prévus par différentes compagnies : Louxor en Egypte les 22/02 et 11/04, Tirana en Albanie les 5 et 12/05, et Aqaba en Jordanie le 15/06.

Les liaisons avec Toulouse sont aussi renforcées, passant de deux à trois vols hebdomadaires. Un vol vers Calvi chaque samedi sera également proposé l'été prochain, du 20/06 au 26/09.