Nouveau record de passagers pour l'aéroport de Montpellier

Montpellier, France

Les années se suivent et se ressemblent pour l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. Après une très belle année 2017 et un record de fréquentation, l'aéroport poursuit sur sa lancée : il a accueilli en 2018, 30 000 passagers supplémentaires. En tout, ce sont 1,88 million de voyageurs qui ont transité par Montpellier l'an dernier.

La croissance atteint donc en 2018, 1,64%, avec, précisément 1 879 963 passagers. Première compagnie sur la plateforme montpelliéraine : Air France, suivie par Volotea, Easyjet et Air Arabia. Plus de la moitié des passagers de l'année 2018 (930 000) ont volé sur la ligne Hop! Montpellier-Paris. Seconde destination en France : Nantes, par Volotea, avec 191 000 passagers l'an dernier.

Paris et Nantes en tête des destinations en France

Concernant les vols intérieurs, les résultats sont également bons et en forte progression sur les liaisons vers la Corse, Ajaccio (+19,09%) et Bastia (+100,49%), vers Brest (+57,78%) et Lille (53,77%). La liaison vers Bordeaux poursuit également sa croissance, la compagnie Chalair renforce d'ailleurs son programme de vol avec jusqu'à trois vols par jour.

À l'échelle européenne, Londres reste la destination phare, avec plus de 155 000 passagers, devant Charleroi, Amsterdam, Bâle-Mulhouse et Copenhague. Enfin, à l'international, les deux dessertes algériennes, Oran (10 000 voyageurs, +235%) et Alger (34 000 passagers, +73,33%) sont en forte progression.

Quelques nouveautés ont d'ores et déjà été annoncées pour 2019 : le retour de British Airways à Montpellier, pour une liaison vers Londres Heathrow, l'ouverture d'une ligne vers Bristol par Easyjet et TUI fly succédera à Ryanair pour assurer la liaison vers Charleroi dès début avril.