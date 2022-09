Pourquoi la seconde ligne de tram de la métropole de Tours ne verra pas le jour avant 2028 au mieux ?

On en est désormais à trois ans de retard sur la première promesse de mise en service de la deuxième ligne du tramway de Tours. Un retard dû à l'abandon par les maires de la métropole, en juin dernier, du tracé boulevard Béranger. La nouvelle a été annoncée ce lundi. La deuxième ligne ne verra pas le jour avant 2028, au mieux.

Pour résumer le dernier épisode et les annonces du lundi 19 septembre : la deuxième ligne du tram ne passera plus par le boulevard Béranger mais par le boulevard Jean Royer et il y a encore deux années d'étude à réaliser : pourquoi encore ce délai et ses études ? Est-ce que les futurs riverains vont voir quelque chose se passer ?

Le maire de La Riche Wilfried Schwartz a annoncé que, malgré ce nouveau retard, les destructions des bâtiments achetés aussi bien à La Riche qu'à Chambray-lès-Tours par le Syndicat des mobilités vont commencer.

Valérie Dubreuil, la responsable infrastructures et aménagements urbains pour cette deuxième ligne de tram à Tours, était l'invitée de France Bleu Touraine

Le coût de cette seconde ligne est désormais estimé à 570 millions d'euros. En octobre 2021, lorsque Jean Castex, alors Premier ministre, avait apporté une aide supplémentaire de 42 millions d'euros à ce projet, le coût de la réalisation avait été estimée alors à 380 millions d'euros pour la création de cette ligne B.