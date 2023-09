Nouveau réseau de bus TUL dans l'agglomération de Laval : "Ce n'est pas aussi bien qu'avant"

Les usagers des transports en commun dans l'agglomération de Laval doivent prendre de nouvelles habitudes depuis le 4 septembre avec le changement d'opérateur du réseau TUL . C'est l'entreprise RATP Dev qui a pris la suite de Keolis en cette rentrée avec son lot de nouveautés, comme la promesse d'un bus toutes les 12 minutes sur les lignes A et B ou des trajets dès 4h20 depuis le quartier Saint-Nicolas à Laval mais certains déplorent de mauvaises surprises.

À l'arrêt de l'hôtel de ville de Laval, Lucie attend son bus pour aller au lycée. "Il y a plus d'horaires donc c'est mieux mais le seul souci, c'est que le matin, on est beaucoup quand même dans le bus. Il y en a qui sont refusés et du coup, c'est compliqué, il y en a qui arrivent en retard en cours, j'ai pas mal de potes pour qui ça a été galère par rapport à ça."

David est lui très heureux de pouvoir emprunter la nouvelle ligne K dont le premier passage est prévu à 4h20 dans le quartier Saint-Nicolas. "J'ai été agréablement surpris parce qu'il fait les horaires juste pour le travail, donc c'est nickel. Moi, je suis en trottinette d'habitude et c'est vrai que là, il part le matin à 4h20 et il dépose juste devant ma boîte. Donc je ne pouvais pas espérer mieux."

Terminés les week-ends à Hilard pour Marie-Jo

Tout le monde ne sourit pas à l'arrêt. Le seul moyen de locomotion de Marie-Jo, c'est le bus alors la retraitée vit mal ces changements d'habitudes. "Pour la gare, il ne faut pas trop se plaindre mais autrement, je vais chez une amie à Hilard [quartier de Laval], il y avait le D et il ne passe plus le dimanche. Des fois, je dormais chez elle le samedi soir, je revenais le dimanche après-midi et puis là, il n'y a plus de bus. Ce n'est pas aussi bien qu'avant."

Et pas facile d'avoir des renseignements au bureau d'information du réseau Tul selon Gérard. "J'y suis allé pour avoir les nouveaux tarifs et le plan parce que l'application, ma génération on n'est pas dans ce genre de choses. Il y avait une queue de 25 personnes. Je n'ai pas le temps d'attendre pour ça, donc on verra à un autre moment."

Le maire de Laval Florian Bercault avait prévenu avant le lancement du nouveau réseau qu'il y aurait "peut-être des petits couacs." Des ajustements sont en cours.