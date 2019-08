Nouveau réseau Stan : des bus plus tard et des trajets plus flexibles

Le nouveau Réseau Stan est lancé ce lundi 26 août dans la métropole nancéienne. Renforcement des lignes principales, transport à la demande, bus de nuit... On vous aide à y voir plus clair.

Nancy, France

Quatre lignes "structurantes"

Le nouveau réseau s'articule autour des quatre lignes Tempo : la ligne 1 du tramway, inchangée ; la T2 de Laxou Sapinière à Laneuveville centre ; la T3 du Campus Sciences à Villers-lès-Nancy à la Haie Cerlin de Seichamps puis la T4 entre le Plateau de Haye et Houdemont Porte Sud.

Plan des lignes structurantes du futur réseau © Radio France

En semaine, chacune de ces lignes compte minimum six bus... Et au moins deux passages horaires pendant les vacances et les weekends. Les quatre lignes circulent toute la semaine, à partir de 5h (7h le dimanche) et jusqu'à minuit et demi tous les soirs.

Non concernés par cette desserte : Malzéville, Dommartemont, Ludres, Fléville, Art-sur-Meurthe ou encore Saulxures. Un choix assumé par le transporteur Keolis : "c'est un changement, il y aura du plus, il y aura du moins. Mais les quatre lignes structurantes représentent 71% du trafic."

Des lignes complémentaires du lundi au samedi

"Aucun quartier n'a été oublié", promet Xavier Lemarié, directeur du réseau. Keolis a fragmenté son offre, entre les lignes Urbaines, Corol, Citadine et de proximité... Les Urbaines (lignes 11 à 22) desservent les oubliées évoquées ci-dessus. Elles circuleront de 6h à 21h (20h pour certaines), avec un à quatre bus par heure.

A ne pas confondre avec la ligne Citadine, qui assure une boucle entre le Vélodrome de Vandœuvre et le centre-ville de Nancy, et les deux Corol, qui relient entre eux les quartiers de Laxou, Villers, Vandœuvre et Jarville. Quant aux lignes "de proximité" (30 à 33), elles connectent les communes entre elles en évitant le centre-ville de Nancy.

Un service de transport à la demande

Si vous n'habitez pas sur le tracé des lignes 1 à 4, vous ne pourrez compter sur aucune ligne régulière le dimanche. Keolis a prévu le coup en lançant le service Résago, héritier d'AlloStan. "Vous pourrez réserver un trajet, par téléphone, sur Internet ou via l'application, explique Xavier Lemarié. Il faut compter un délai de prise en charge d'une demi-heure. De l'arrêt le plus proche de chez vous, le réseau vous amènera soit à l'arrêt désiré, qui doit se trouver dans la même zone que l'arrêt de départ, soit sur un arrêt de rabattement situé sur l'une des quatre lignes structurantes."

Un exemple : si vous habitez près de l'arrêt Pulnoy République, Résago ne vous emmènera pas jusqu'à Laxou... Mais vous déposera sur le tracé de la ligne T1.

Un autre service, Résago Gare, propose aussi l'acheminement des voyageurs matinaux jusqu'à la gare de Nancy, avec une arrivée soit à 5:15 soit à 6 heures. Il s'agira de réserver au plus tard la veille au soir, jusqu'à 19:30.

Des bus plus tard le soir, et (presque) toute la nuit les weekends

"Les mobilités évoluent, il faut s'adapter, explique Xavier Lemarié, directeur de Keolis Grand Nancy. Nous avons voulu nous adresser aux 48 000 étudiants de la métropole et leur offrir une solution pour rentrer chez eux après une soirée en centre-ville." Pour les couche-tard, deux solutions : le Flexo ou la ligne Pleine Lune.

Les bus Flexo circuleront 7 jours sur 7, avec un départ par heure, de 21:30 à 00:30, de la gare de Nancy. A la montée, les passagers doivent indiquer au conducteur leur arrêt de descente et ce dernier adaptera son trajet. Seule condition : cet arrêt ne doit pas être desservi par les lignes 1 à 4.

La ligne Pleine Lune, elle, ne roule que du jeudi au samedi. Elle quitte la gare de Nancy une fois par heure, de 1h30 à 4h30 et dessert les quartiers étudiants de la proche banlieue.

Le plan de la ligne Pleine Lune, qui circule les jeudis, vendredis et samedis soir. © Radio France - Emeline Vin

Vous êtes perdus ?

"C'est un grand changement, admet Xavier Lemarié, et tout changement s'accompagne de craintes. Nous devons accompagner au maximum." Dès ce week-end, 150 ambassadeurs seront déployés sur le réseau pour répondre aux questions. Des opérations pédagogie sont également prévues sur les marchés dominicaux et une ligne téléphonique a été créée pour renseigner les voyageurs : 03 54 16 52 00. Le directeur de Keolis sur la métropole confie : "Dès le premier jour, on avait plusieurs centaines d'appels !"

Le grand chamboulement doit aussi être appréhendé par les équipes de Keolis. Les chauffeurs sont en cours de formation pour apprendre les nouveaux parcours. "Une cellule de suivi sera organisée tous les soirs pendant trois semaines, pour faire le point et recueillir les expériences", indique Xavier Lemarié. Les maires des 20 communes de la métropole seront également consultés pour opérer d'éventuelles améliorations d'ici la fin de l'année.