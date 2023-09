Nouveau réseau TUL : un chef d'établissement à Laval décrit une situation "chaotique" pour ses élèves

Les dysfonctionnements sur le réseau TUL, dans l'agglomération de Laval, n'ont toujours pas été résolus. Des changements ont été mis en place depuis la rentrée scolaire : certaines lignes de bus ont fusionné, d'autres ont été supprimées. Ces modifications ont des conséquences sur le quotidien des élèves qui empruntent les transports urbains lavallois pour se rendre en cours le matin ou pour rentrer chez eux. Au collège Sainte-Thérèse à Laval, par exemple, environ 70 élèves arrivent en retard tous les matins. Le directeur de l'établissement, Damien Houdou, a dû ouvrir une cellule de crise dédiée aux transports.

Jusqu'à 25 minutes de retard tous les matins

Le directeur du collège Sainte-Thérèse à Laval en a ras-le-bol : tous les matins, Damien Houdou voit les élèves de son établissement arriver en retard en cours, à cause de gros dysfonctionnements sur le réseau TUL. "La situation aujourd'hui a un petit peu progressé le soir pour le départ de l'établissement, mais elle reste néanmoins très chaotique le matin, avec encore beaucoup de retards sur certaines lignes", pointe du doigt le chef d'établissement. Selon lui, certains élèves qui commencent les cours à 8 heures arrivent en bus "à 8h20 ou 8h25". "L'établissement ferme ses portes à 8h30 mais j'ai des bus qui arrivent encore à 8h40 ou 8h45. C'est pour ça qu'on a décalé l'appel du matin de quinze minutes pour essayer de permettre aux retardataires d'arriver à l'heure sans trop de difficultés à l'heure et sans stress surtout", précise Damien Houdou.

Aujourd'hui, ces retards liés aux bus concernent 70 élèves environ, soit 10% de l'effectif du collège Sainte-Thérèse. La situation s'est donc un peu améliorée par rapport à la semaine de la rentrée scolaire puisque plus d'une centaine d'élèves arrivaient en retard à cause de dysfonctionnements sur le réseau TUL. Le directeur du collège, Damien Houdou, espère un retour à la normale très rapidement, car il doit gérer tous les jours des problèmes qui concernent les lignes de bus. Le chef d'établissement doit régulièrement appeler directement la RATP Dev, le gestionnaire du réseau, pour avoir des informations et pour pouvoir ensuite renseigner ses élèves.

"On n'a pas été avisés des changements de lignes de bus"

Damien Houdou dénonce le manque de communication de la RATP Dev : "On n'a pas été avisés des changements de lignes de bus", regrette-t-il. Le chef d'établissement n'était pas au courant que certaines lignes de bus avaient par exemple été supprimées. Il s'attendait donc à retrouver le même réseau de bus pour ses élèves au mois de septembre. "On a quand même des élèves de sixième qui arrivent d'une école primaire dans laquelle ils n'ont pas de transport de bus ou très peu. Ils arrivent au collège et le premier jour de la rentrée, ils nous disent comment on fait pour rentrer. Je leur dis : tu vas prendre telle ligne, sauf que la ligne n'existe plus", soupire Damien Houdou.

Tous les matins, les retards des élèves sont listés, répertoriés dans un tableau et envoyés ensuite à la RATP Dev. Le directeur du collège Sainte-Thérèse doit rencontrer ce mercredi 27 septembre le directeur du réseau TUL pour faire le point sur la situation. Une deuxième réunion est prévue le lundi 9 octobre avec Laval Agglo, la RATP Dev et les chefs d'établissements de l'agglomération de Laval. Une première rencontre avait été organisée le 18 septembre : avant ce rendez-vous, Damien Houdou avait mené une enquête auprès des parents d'élèves du collège et il avait reçu 200 mails de familles concernées par des problèmes liés aux bus. "Je ne peux pas imaginer qu'on ne soit pas entendus et qu'il n'y ait pas d'évolution. Ça n'est pas possible, ça ne peut pas rester comme ça", confie Damien Houdou, le directeur du collège Sainte-Thérèse à Laval.