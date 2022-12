Nouveau retard ? Coût sous-estimé ? L'opposition à Toulouse Métropole tacle Tisséo sur la 3e ligne de métro 

Le lancement de la 3ème ligne du métro toulousain sera-t-il repoussé à 2030 ? Et Tisséo cherche-t-elle à sous-estimer le coût des travaux ? C'est ce qu'affirme le groupe d'opposition de gauche "Alternative Métropole Citoyenne" de Toulouse Métropole. Le groupe AMC affirme que la dernière version de l'étude de soutenabilité financière du projet de 3ème ligne n'est pas sincère, que certains chiffres ne sont pas bons ou cohérents.

L'ouverture de la 3ème ligne repoussée ?

Le groupe s'interroge notamment sur la date d'entée en service de la future ligne prévue pour fin 2028. Il pointe un graphique issu de la dernière étude de soutenabilité financière qui présente un pic de dépenses de Tisséo en 2030. Ce mouvement correspondrait aux coûts liés à la mise en service de la ligne comme l'électricité ou les coûts de main-d'œuvre avec les techniciens, les agents ou les vigiles qui travailleront sur la ligne C.

L'opposition soutient aussi la dernière étude financière ne tient pas compte des hausses des coûts de l'énergie et des matériaux. Agathe Roby est conseillère métropolitaine au sein du groupe Alternative Métropole Citoyenne : "Si on se fie à cette étude-là, il n'y a pas de prise en compte de l'inflation, ni de l'augmentation des coûts de construction : le béton va augmenter et on sait qu'avec la guerre en Ukraine et la crise les prix ont augmenté, mais ce n'est pas pris en compte et c'est un problème. Il y a des choses qui ne concordent pas, il faut que la métropole s'explique. Nous demandons un audit financier indépendant. Nous ne sommes absolument pas contre la troisième ligne de métro, c'est un transport capacitaire qu'on ne remet pas en cause. On demande juste de poser les choses et de réfléchir tous ensemble."

Les membres du groupe AMC parlent aussi de "tour de magie" : selon eux, 200 millions d'euros d'investissements prévus sur le réseau de bus auraient disparu entre l'étude financière 2021 et la version 2022.

L'enveloppe dédiée à la maintenance aurait aussi été amputée de 70 millions d'euros pour "compenser les croissances de charges entre les deux études".

La majorité métropolitaine réfute les accusations

Le groupe AMC veut demander donc un audit financier indépendant. Il en fera la demande au président Jean-Luc Moudenc lors du conseil métropolitain du 8 décembre. Ce qui étonne Sacha Briand, le vice-président de Toulouse Métropole en charge des finances : "Ce n'est pas sérieux, c'est du buzz : en réalité, ils sont contre la troisième ligne mais n'osent pas l'assumer. Cette étude de soutenabilité budgétaire passe au crible de l'agence de notation qui intervient tous les ans pour attribuer une note à Tisséo ainsi qu'à Toulouse Métropole : elle vérifie toutes ces données. L'Agence en question, c'est Moody's, l'une des trois grandes agences internationales. Ce document résume la stratégie financière de Tisséo. Si elle n'était pas crédible, on se ferait shooter."