Le chantier rencontre de grosses difficultés techniques. Les deux nouvelles stations de la ligne 12 à Aubervilliers n'ouvriront pas fin 2019 comme prévu et aucune nouvelle date de mise en service n'est annoncée.

Aubervilliers, France

Depuis des mois, les craintes d'un nouveau retard ne cessaient d'enfler. C'est désormais officiel. Le prolongement de la ligne 12 du métro à Aubervilliers ne sera pas en service fin 2019 comme prévu. La maire d'Aubervilliers, Mériem Derkaoui, l'a annoncé jeudi soir lors du conseil municipal, après en avoir été informée par la RATP.

Le chantier rencontre des difficultés techniques à la future station Mairie d'Aubervilliers, a confirmé la RATP à France Bleu Paris. La présence non prévue d'eau, de sable et de gypse, une roche tendre, rend le sol trop meuble pour pouvoir creuser. Pour y remédier, les équipes de chantier ont eu recours à la congélation du sol, une technique qui consiste à injecter de l'azote liquide et de l'eau salée pour consolider le terrain. Mais cette technique, par ailleurs utilisée sur le prolongement de la ligne 14, n'a pas fonctionné comme prévu.

Un retard indéterminé

Les équipes de Vinci, en charge du chantier, sont donc en train de "modifier le dispositif de congélation", explique la RATP. L'opération devrait durer jusqu'à l'été. "En fonction des résultats obtenus, un nouveau calendrier des travaux pourra être totalement stabilisé". Aucune nouvelle date de mise en service n'est donc annoncée pour le moment.

Une situation inacceptable pour Meriem Derkaoui. "On subit les travaux depuis des années, les habitants n'en peuvent plus. C'est le deuxième retard qu'on nous annonce et cette fois, la RATP est incapable de nous donner une nouvelle date de mise en service", s'énerve la maire d'Aubervilliers.

La mise en service des deux nouvelles stations, initialement prévue en 2017, avait déjà été reportée une première fois. L'élue va demander à rencontrer la ministre des Transports, Elisabeth Borne et réclame également la désignation d'une commission d'experts pour faire la lumière sur les difficultés techniques du chantier.