Nouveau tramway de Nancy : le viaduc de la discorde

Des dizaines d’habitants de Villers-lès-Nancy remontés contre le tracé du futur tramway de Nancy qui surplombera leur maison près du Jardin botanique avec un viaduc à 15 mètres de hauteur. Un vis-à-vis gênant entre la faculté des Sciences et le CHU : les riverains veulent plus de transparence.

Le collectif des riverains du Jardin botanique réclame plus de transparence et l’étude d’un tracé alternatif.

Villers-lès-Nancy, France

La montée du futur tramway de Nancy à Brabois - avec une partie aérienne - promet une belle vue aux voyageurs d’ici 2025 mais plusieurs dizaines d’habitants de Villers-lès-Nancy et de Vandoeuvre ont vu rouge en découvrant le tracé avec une partie aérienne de plus de 300 mètres de long à 15 mètres de hauteur entre la faculté des Sciences et le Jardin botanique que l'engin électrique sur rail doit surplomber.

Une solution aérienne qui risque de perturber le cadre de vie et qui va faire chuter le prix de la pierre de quelques dizaines de maisons dans ce quartier en bordure du Jardin botanique. «Cette solution a sans commune mesure le plus d’impacts visuels, sonores et paysagers pour les riverains» estime le collectif de riverains du Jardin botanique de Villers-lès-Nancy, pour qui le tracé «impacterait 204 habitations».

Ecoutez Marilène Vuillaume, qui a découvert que le tramway allait passer dans son jardin. Copier

Certains verront passer le tramway depuis leur salon, d’autres auront un horizon bouché et beaucoup craignent la pollution sonore car l’engin enchaînera courbe et contre-courbe en pente entre la faculté des Sciences et le Jardin botanique que va surplomber le nouveau tracé.

Tramway et piste cyclable

Christophe Choserot, vice-président de la Métropole du Grand Nancy, qui porte le projet de tramway, estime que c'est le choix le plus efficace pour monter sur le plateau de Brabois mais se dit à l’écoute des riverains pour adapter le projet. Le tracé n’est pas encore arrêté mais, selon l’élu, on se dirige vers cette solution qui est «la moins impactante».

Ecoutez le reportage sur le viaduc de la discorde à Villers-les-Nancy et Vandeouvre. Copier

Le futur tramway sur deux rails de la ligne 1 doit faire l’objet d’une enquête d’utilité publique en août. Pour l'heure, on sait que la partie aérienne reposera sur des pylônes de 5 mètres à 15 mètres de hauteur sur une longueur totale de 300 mètres après l'arrêt de la faculté des Sciences. Un viaduc de 12 mètres de large avec une piste cyclable et une partie piétonne.

Muncipales dans le calendrier technique

La prochaine réunion du conseil de quartier de Vandoeuvre, le 28 mars à la faculté des Sciences, devrait tourner autour de ce viaduc de la discorde. La Métropole précise qu’il y aura une autre réunion publique avant l’été en présence du président de la Métropole, André Rossinot.

Un tramway aérien à 15 mètres, la hauteur d'un bâtiment. © Radio France - Thierry Colin

Les riverains, opposés au tracé, veulent plus de transparence et proposent un tracé alternatif ; des habitants qui tentent de s'informer sur le projet et qui ont remarqué que sur un calendrier technique des travaux figure la date des élections municipales, début 2020 !

Un tramway aérien pour horizon à Villers-lès-Nancy. © Radio France - Thierry Colin

Quelques 180 riverains, ont participé à la dernière réunion publique en mars à Villers-lès-Nancy et le collectif promet de s’inviter dans le débat des municipales en réclamant plus de transparence sur ce projet de tramway qui devrait voir le jour en 2025.

Le tracé du futur tramway de Nancy qui va surplomber le Jardin botanique pour rejoindre Brabois. - Document Métropole Grand Nancy.