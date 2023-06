Nouveau Vélivert à Saint-Étienne Métropole : "l'objectif commun c'est la lutte contre l'autosolisme"

Un millier (1.050 exactement) de vélos Vélivert de deuxième génération , à assistance électrique, sont déployés à partir du 1er juin à Saint-Étienne mais aussi 20 autres communes de la Métropole. La collectivité a déboursé 3,2 millions d'euros (sur un budget total de 5 millions) pour cette évolution de son service de location de vélos en libre service, dans l'optique de limiter les déplacements quotidiens en voiture, précise Luc François, vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge des transports et des mobilités.

France Bleu Saint-Étienne Loire : L'assistance électrique, c'est parce que c'est dans l'air du temps ou était-ce une nécessité pour les Vélivert ?

Luc François : Je crois qu'on était à Saint-Étienne Métropole sur un système d'ancienne génération qui, en 2010, était innovant. Le système a bien fonctionné pendant treize ans et puis on était au bout d'un cycle. C'est-à-dire qu'à la fois le matériel était vieillissant, et puis on avait aussi l'effet Covid qui a fait un zoom finalement sur sur les vélos à assistance électrique et les mobilités douces. Donc, du coup, on a réfléchi pour transformer le système, à la fois le rendre plus moderne design, connecté et numérique à l'échelle de la métropole et à la fois transformer un système stéphano- stéphanois à l'échelle métropolitaine, sur 21 communes.

**Y a-t-il vraiment des demandes pour ce mode de transport dans le Gier ou l'Ondaine ?

Ah oui. Le Covid a été vraiment un révélateur pour les mobilités douces. On l'a vu pendant la période de confinement avec les Covid lanes (itinéraires cyclables éphémères, ndlr) qui avaient été mises en place pendant un certain temps. Tout cela fait partie aussi du Plan vélo métropolitain qui mobilisait en 2019 41 millions d'euros sur dix ans. Tout cela fait partie d'une d'une volonté politique portée parce que la demande de la mobilité douce est présente.

Pour quel type de trajet mettez-vous en place cette nouvelle génération de Vélivert ?**

On vise effectivement une mobilité quotidienne. C'est-à-dire que notre objectif commun, c'est vraiment la lutte contre l'autosolisme, c'est l'objectif commun qu'on doit porter tous ensemble, de manière à avoir des transports et des mobilités décarbonées -c'est l'objectif du 100 % électrique - et de rendre cette mobilité accessible à tous. Alors, le vélo mécanique a fait son temps. Le vélo à assistance électrique, avec la modernité du matériel, on peut se rendre compte que même en n'ayant pas une activité physique et un physique de sportif, on peut aller loin en gommant les reliefs. C'est le cas de la ville de Saint-Étienne, ou nos vallées du Gier de l'Ondaine.

Peut-on vraiment gravir toutes les côtes stéphanoises ou couramiaudes avec ces nouveaux vélos ?

Alors je les ai essayés, parce que le choix du matériel s'est fait en situation réelle. Donc c'était au mois de juillet, l'année dernière, je me suis mis en costume et on a gravi une des rues de Saint-Étienne les plus pentues, c'est la rue Revollier où par moment, il y a 14% de pente. On n'est pas dans les Alpes, mais pas loin. Et on a essayé de monter jusqu'au golf avec ce matériel et on y est arrivé. Donc on s'est dit si on monte la rue Revollier, on monte toutes les rues de Saint-Étienne et toutes nos rues dans la vallée du Gier, et la vallée de l'Ondaine.

Comment comptez-vous fidéliser les utilisateurs une fois l'attrait de la nouveauté passé ?

Le tarif est intéressant, ce sont des tarifs qui sont vraiment très bas. Pour un abonné STAS c'est 10 euros par an. Ça fait 90 centimes par mois pour utiliser toute la flotte, quand on veut et où on veut sur les 105 stations, plus de 1.000 vélos sur la métropole. On passe de 300 vélos et 23 stations à 105 stations et 1.000 vélos. Donc c'est complètement une autre échelle. Et pour les non abonnés STAS, à l'année, c'est 30 euros, donc ce n'est pas un tarif extrêmement élevé. C'est un des plus bas de France d'ailleurs. Et on a aussi les utilisateurs occasionnels qui veulent l'utiliser ponctuellement et essayer le système. À ce moment là, nous avons un forfait 24 heures (de 8 h du matin, par exemple à 8 h le lendemain) où ça vous coûtera 2 euros. Et pour le weekend, L'offre c'est 3 euros. Donc c'est des tarifs qui sont très, très bas. Allez voir dans les autres métropoles et en général c'est beaucoup plus élevé.

Les aménagements cyclables sont-ils suffisants au sein de Saint-Étienne Métropole pour l'utilisation du vélo au quotidien ?

Là aussi, ça fait partie du Plan vélo métropolitain. Ces aménagements sont en cours de déploiement. On déploie énormément de pistes cyclables chaque année. Il y a une véritable montée en puissance puisque nous avons triplé le budget en deux ans à la métropole. Pour les infrastructures uniquement dédiées à ça, on a un certain nombre d'études qui se terminent cette année, donc des chantiers qui vont débuter dans la vallée du Gier, dans la vallée de l'Ondaine. Il ne faudra pas attendre dix ans... Ces chantiers ne signifient pas de mettre un coup de peinture sur les routes pour faire de la piste cyclable. Il faut vraiment que ce soit des itinéraires sécurisés et continus et c'est notre objectif à la métropole.