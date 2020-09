A Orléans, la circulation des vélos a augmenté de 25% depuis le déconfinement, les aménagements sont maintenus

La Ville d'Orléans annonce dans un communiqué ce mardi que le pont George V reste interdit aux voitures dans le sens Nord-Sud, jusqu'à nouvel ordre. Ces aménagements temporaires qui avaient été mis en place par la précédente municipalité à partir du 20 mai dernier, au moment du déconfinement, sont donc maintenus. Une voie complète du pont reste donc réservé aux vélos et trottinettes.

+ 50% de vélos sur le pont George V depuis le déconfinement !

Il faut dire que ces aménagements temporaires, marqués par des "plots" et panneaux, rencontrent un certain succès : la Ville d'Orléans indique que la fréquentation des vélos a augmenté de 50% sur le pont George V depuis le déconfinement, par rapport à la même période en 2019. Certains jours, plus de 4.000 cyclistes franchissent même la Loire via ce pont, appelé aussi pont Royal.

Piste cyclable de la rue Royale maintenue également

La Ville d'Orléans annonce que globalement la pratique du vélo a bondi de 25% dans la métropole depuis le déconfinement, par rapport à 2019. Autre aménagement mis en place par l'ancienne municipalité et maintenue par l'équipe actuelle, dirigée par Serge Grouard (LR) : une voie de la rue Royale (entre la place du Martroi et le pont George V) reste interdite aux voitures, et donc réservée aux vélos.

Panneau indiquant les aménagements cyclables sur le pont Royal, à Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

Lors de la mise en place de cette circulation en sens unique pour les voitures sur ce pont George V par le maire de l'époque, Olivier Carré (battu au second tour des municipales le 28 juin), Charles-Eric Lemaignen, qui était alors candidat sur la liste concurrente menée par Serge Grouard, et qui est aujourd'hui adjoint au maire, en charge de la circulation, avait critiqué cette décision en ces termes (en mai 2020 sur France Bleu Orléans) : "c'est une solution intéressante mais ce n'est pas la bonne période pour le faire. Mettre le pont George V en sens unique sans concertation avec les commerçants du centre-ville qui sont en train de mourir, ce n'est pas raisonnable. On se précipite."

D'autres aménagements cyclables

Des travaux d'aménagement des itinéraires cyclables sont par ailleurs prévus, de nuit, entre le 2 et le 4 septembre, annonce la Ville d'Orléans :