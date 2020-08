Nouveaux arrêts et ligne de tram prolongée : les changements chez Tisseo pour cette rentrée

A partir d'aujourd'hui, faites attention, des lignes de bus et la ligne de tram ont été modifiés chez Tisseo, dans la métropole toulousaine. On fait le point.

Attention si vous prenez les transports ce matin dans Toulouse et ses alentours. Des arrêts et des parcours ont été modifiées sur certaines lignes de bus. La ligne du tram T1 a également été prolongée jusqu'au MEETT, le nouveau parc des expositions à Aussonne.

Des noms d'arrêts modifiés

Quelques arrêts de tram et de bus changent de nom. L'arrêt Zénith devient Hippodrome, Cartoucherie devient Zénith et l'arrêt Casselardit devient Cartoucherie.

Nouvelles dessertes pour les bus

Le MEETT sera aussi desservi par la ligne 30 qui va passer plus souvent, toutes les 20 minutes et de 6h30 à 20h. Résultat : le parc expo sera accessible directement de l'aéroport.

Les habitants de Ramonville auront eux un nouvel arrêt de bus rue Victor Hugo. La ligne 56 va aussi passer désormais dans l'écoquartier Maragon-Floralies.

Une meilleure desserte aussi pour la ligne 70, entre Jeanne d'Arc et Aéroconstellation. Plus adaptée en fait aux établissements scolaires sur son parcours. Le nouveau parcours passe par l’avenue Georges Brassens, la rue Georges Sand, le boulevard de l’Europe, le boulevard Alain Savary avec un nouvel arrêt place Georges Brassens. Ce nouvel arrêt, connecté avec la ligne de tram T1, est ainsi accessible depuis Blagnac et Toulouse. Le Bus 70 circule tous les jours entre 6h et 21h.

Enfin, 5 nouveaux arrêts seront desservis par le bus 204 à Labège, Escalquens et Baziège, avec toujours le terminus au collège d'Ayguesvives.

La ligne de bus 30 change de numéro et devient la ligne de Bus 130 entre Andromède-Lycée et Fenouillet Centre Commercial. L’itinéraire actuel est conservé et les horaires seront adaptés afin de mieux desservir les collèges et lycées du secteur. Le Bus 130 circule du lundi au vendredi de 6h55 à 10h00 et 16h00 à 19h30 avec un passage le mercredi à 12h00.