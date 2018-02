Attention si vous prenez le bus à Poitiers : à partir du jeudi 1er mars, un nouveau système, appelé VPass, est mis en place sur le réseau Vitalis, avec des cartes et des billets rechargeables et sans contact. Il est accompagné d'une nouvelle grille tarifaire.

Poitiers, France

Un nouveau système de billets et de carte est mis en place à partir de ce jeudi sur le réseau de bus Vitalis ! Le principe de ce "VPass" ? Des titres de transport rechargeables, et une validation "sans contact" à bord du bus. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu ces nouvelles cartes et billets - et pour cause, ils sont déjà disponibles dans certains cas. Mais ils deviennent obligatoires dès le 1er mars. Ce nouveau système est assorti d'une nouvelle grille tarifaire.

Les nouveaux tarifs : mieux vaut prévoir large

Le ticket à l'unité augmente. Il coûte désormais 1,40 euros au distributeur, au lieu d'1,30 euros jusqu'à présent. Mais si vous prenez un billet "cinq voyages", le tarif est en baisse - 5,5 euros au lieu de 5,70 euros. Et la nouveauté, c'est le billet "dix voyages" à dix euros, soit un euro le ticket. Moralité, mieux vaut prévoir large.

La nouvelle grille tarifaire Vitalis - Capture d'écran Vitalis

Du côté des abonnements, Vitalis a mis en place une grille avec quatre tranches d'âge : moins de 18 ans, 18 à 27 ans, 28 à 65 ans et plus de 65 ans. Là aussi, attention à la durée que vous choisissez. Pour les seniors par exemple, l'abonnement mensuel augmente, mais pas l'abonnement annuel. Enfin, il existe aussi une tarification solidaire, sur condition de revenus. Pour vous y retrouver, un calculateur de tarifs est accessible sur le site internet de Vitalis.

Des billets et des cartes rechargeables

Il existe deux types de titres : les billets et les cartes. Si vous êtes abonnés, vous avez sans doute déjà reçu votre carte, mais vous pouvez aussi vous la procurer auprès d'une agence Vitalis. Elle est gratuite jusqu'au 30 avril, ensuite elle coûtera 2,50 euros. Cette carte est nominative, et même si vous ne voulez pas d'abonnement, vous pouvez charger des tickets dessus. L'avantage, c'est que si vous la perdez, vous pourrez récupérer un duplicata sans perdre les voyages que vous avez déjà achetés.

Les nouveaux distributeurs Vitalis © Radio France - Magali Fichter

Le billet, lui, n'est pas nominatif, et vous pouvez l'acheter soit en agence, soit dans l'un des 56 commerces dépositaires, soit sur l'un des 17 distributeurs installés aux arrêts de bus - ou vous pouvez aussi recharger votre billet et même payer des PV. Ce billet cartonné est également rechargeable, autant de fois que vous voulez, et vous pouvez l'utiliser pour plusieurs personnes en même temps. A noter que vous pouvez aussi télécharger l'application mobile Vitalis et y charger des titres de transport.

Valider à chaque montée

Une fois que vous êtes en possession de votre titre de transport, il suffit de le valider à votre montée dans le bus, sur un boîtier sans contact. Mais attention, que vous ayez une carte ou un billet, il faut valider à chaque montée. Cela ne veut pas dire que vous allez payer à chaque correspondance : un voyage validé, c'est 1h30 de transport avec autant de correspondances que vous le souhaitez. Les détenteurs d'un abonnement doivent également "biper" à chaque montée dans le bus.