Nantes

Cette intervention ne peut se faire qu’avec un niveau très bas de la Loire, après l’été donc, et pendant les grandes marées d’équinoxe. Le service de bac sera ainsi perturbé sur la liaison Couëron /Le Pellerin entre ce lundi 10 septembre et le samedi 15 septembre. La liaison devrait être interrompue à certains horaires :

Lundi 10 : de 15h à 19h30.

Mardi 11 : jusqu’à 7h50 puis de 15h50 à 20h.

Mercredi 12 : jusqu’à 8h20 puis à partir de 16h30.

Jeudi 13 : jusqu’à 8h50 puis à partir de 17h10.

Vendredi 14 : jusqu’à 9h20 puis à partir de 17h35.

Samedi 15 : jusqu’à 9h40 puis à partir de 18h10.

En fonction de l’avancée du chantier, le service de bac pourrait à nouveau être perturbé sur la liaison Couëron Le Pellerin la semaine suivante, à partir du lundi 17 septembre.

Horaires et informations sur : inforoutes.loire-atlantique.fr

