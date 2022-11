Nouveaux horaires et nouveaux trains pour la ligne SNCF Paris-Les Aubrais

Des trains plus modernes et des horaires mieux adaptés pour la ligne Paris-Les Aubrais : c'est la double promesse de la SNCF à Orléans ! A l'occasion, ce mardi, de l'inauguration de son Technicentre, situé boulevard de Québec - un nouveau centre de maintenance, employant 70 personnes, entièrement dédié aux nouvelles rames Régio2N qui vont remplacer peu à peu les vieux Corail.

4 rames déjà en circulation, 28 arrivent l'an prochain

"Ces nouvelles rames à 2 étages sont plus confortables et plus performantes, souligne Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Tous ces trains sont de la dernière technologie, bien sûr équipées de prises de courant et USB, de liseuses, d'éclairage adouci, d'isolations acoustiques, mais aussi - et on sait que c'est important en région Centre-Val de Loire - d'emplacements vélos."

La Région Centre-Val de Loire a commandé 32 de ces nouvelles rames : 4 sont déjà en circulation, les 28 autres entreront en service, progressivement, tout au long de l'année 2023, avec un peu de retard sur le calendrier initialement prévu. Pour la Région, cela représente un investissement de 460 millions d'euros : "le plus gros chèque que j'aie jamais signé", ironise François Bonneau, le président du conseil régional.

1 train tous les quarts d'heure aux heures de pointe

L'arrivée de ces nouvelles rames s'étalera donc sur toute l'année 2023, mais dès le 12 décembre prochain, les horaires des trains vont être modifiés, avec désormais aux heures de pointe, 1 train tous les quarts d'heure sur la ligne Paris- Les Aubrais. "Le nombre de trains en circulation restera le même, c'est le cadencement qui va être revu, résume Hélène Marquet, la directrice régionale de SNCF Voyageurs, l'idée est de rendre notre offre plus lisible."

Clément Beaune, aux côtés de Hélène Marquet et de François Bonneau © Radio France - François Guéroult

Dans la pratique, cela concerne donc les 5 trains qui passent par Les Aubrais pour aller à Paris le matin dans le créneau 6h30/8h et les 7 trains qui partent depuis Paris le soir et transitent par les Aubrais dans le créneau 17h/19h. Cela inclut donc à la fois des trains Paris-Orléans, des trains Paris-Bourges et des trains Paris-Tours (qui tous passent par les Aubrais).

"Une meilleure garantie de robustesse de service"

Nouveaux trains, nouveaux horaires, mais qu'en sera-t-il de la qualité de service ? C'est précisément l'un des enjeux de ce Technicentre. "Il était indispensable qu'il soit situé à Orléans, explique Christophe Fanichet. L'intérêt, c'est d'être embranché au plus près de la gare, cela donne une meilleure garantie de robustesse de service, c'est-à-dire que les trains partent et arrivent à l'heure, en particulier pour leur zone de maintenance. Et puis les Régio2N sont d'une nouvelle technologie, qui nécessitait un atelier qui puisse supporter cette nouvelle technologie."

Le Technicentre SNCF à Orléans emploie 70 personnes © Radio France - François Guéroult

L'atelier en question est impressionnant : dans un bâtiment de 142 mètres, 4 voies de 110 mètres de long, avec des passerelles et des caténaires escamotables, la Région a déboursé 50 millions d'euros, l'Etat versant les 20 millions restants. "C'est dans ces moments-là qu'on ressent avec une très grande fierté ce qu'est notre service public ferroviaire", a commenté Clément Beaune, le ministre des Transports, présent lors de l'inauguration. "Jusqu'ici, lors des aléas climatiques, nous étions en manque de capacité à entretenir le matériel roulant, certains trains se retrouvaient bloqués des journées et des journées : on aura là un rythme de réparation bien meilleur", espère François Bonneau.